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سعر العملات العربية في البنوك الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر العملات العربية في البنوك الآن

سعر العملات العربية
سعر العملات العربية
محمد يحيي

شهد سعر العملات العربية استقرارًا على مستوي السوق الرسمية خلال تعاملات اليوم السبت 10-10-2026 .

العملات العربية

وصل متوسط سعر العملات العربية في مواجهة الجنيه؛ لدرجات ثابتة دون تغيير وذلك منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر الريال السعودي 13.93 جنيها للشراء و 13.97 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي 169.76 جنيها للشراء و 170.26 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.24 جنيها للشراء و 14.28 جنيها للبيع.

الدينار الكويتي أعلي العملات العربية سعرا

سعر الدينار البحريني

وسجل سعر الدينار البحريني 138.76 جنيها للشراء و 139.15 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 135.89 جنيها للشراء و 136.27 جنيها للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الريال القطري

وسجل سعر الريال القطري 14.35 جنيها للشراء و 14.39 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر الدينار الأردني 73.69 جنيها للشراء و 74.09 جنيها للبيع.

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