سعر العملات العربية في البنوك الآن

شهد سعر العملات العربية استقرارًا على مستوي السوق الرسمية خلال تعاملات اليوم السبت 10-10-2026 .

العملات العربية

وصل متوسط سعر العملات العربية في مواجهة الجنيه؛ لدرجات ثابتة دون تغيير وذلك منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر الريال السعودي 13.93 جنيها للشراء و 13.97 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي 169.76 جنيها للشراء و 170.26 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.24 جنيها للشراء و 14.28 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وسجل سعر الدينار البحريني 138.76 جنيها للشراء و 139.15 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 135.89 جنيها للشراء و 136.27 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر الريال القطري 14.35 جنيها للشراء و 14.39 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر الدينار الأردني 73.69 جنيها للشراء و 74.09 جنيها للبيع.