البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ260 مليار جنيه على يومين.. تفاصيل الآجال والاستحقاقات

يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بالعملة المحلية بقيمة إجمالية تبلغ 260 مليار جنيه، على مدار يومي الأحد والاثنين 11 و12 أكتوبر 2026، بالتزامن مع عودة القطاع المصرفي للعمل بعد إجازة ذكرى نصر أكتوبر.

ويأتي الطرح ضمن خطة وزارة المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية للدولة، فيما يتولى البنك المركزي تنفيذ طروحات أدوات الدين الحكومية في السوق المحلية، من خلال العطاءات الموجهة إلى البنوك والمؤسسات المالية.

130 مليار جنيه في أول أيام الطرح

يطرح البنك المركزي يوم الأحد 11 أكتوبر أذون خزانة بقيمة 130 مليار جنيه، موزعة على أجلين.

ويشمل الطرح الأول أذونًا بقيمة 50 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، على أن يحل موعد استحقاقها في 13 أبريل 2027، بينما يتضمن الطرح الثاني أذونًا بقيمة 80 مليار جنيه لمدة عام، ويكون استحقاقها في 12 أكتوبر 2027.

استكمال الطرح بـ130 مليار جنيه يوم الاثنين

ويستكمل البنك المركزي طروحات أذون الخزانة يوم الاثنين 12 أكتوبر بقيمة إجمالية تبلغ 130 مليار جنيه أيضًا.

ويتوزع الطرح بين أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه لمدة 3 أشهر، تستحق في 12 يناير 2027، إلى جانب أذون بقيمة 80 مليار جنيه لمدة 9 أشهر، ويحل موعد استحقاقها في 13 يوليو 2027.

تنويع آجال الدين الحكومي

وتتوزع الطروحات الجديدة على آجال تبدأ من 3 أشهر وتصل إلى عام، بما يشمل آجال 3 و6 و9 أشهر، بالإضافة إلى أذون العام الواحد.

ويعكس هذا التنوع في آجال الاستحقاق استخدام أدوات الدين قصيرة الأجل لتلبية الاحتياجات التمويلية وفق جدول زمني محدد، مع توزيع مواعيد استحقاق الالتزامات الحكومية بدلًا من تركيزها في أجل واحد.

أذون الخزانة.. أداة لتمويل احتياجات الموازنة

وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتستخدمها وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة لتمويل جانب من احتياجات الموازنة العامة للدولة.

ويقوم البنك المركزي بطرح هذه الأدوات نيابة عن وزارة المالية أمام البنوك والمؤسسات المالية، فيما تتحدد مستويات العائد على الأذون وفقًا لنتائج العطاءات والعروض المقدمة من المشاركين في السوق.

وتكتسب نتائج الطروحات أهمية بالنسبة للسوق المصرفية، ليس فقط من زاوية حجم التمويل المطلوب، ولكن أيضًا فيما يتعلق بمستويات العائد التي ستسفر عنها العطاءات، باعتبارها أحد المؤشرات التي تتابعها المؤسسات المالية عند تقييم تكلفة التمويل الحكومي وظروف السيولة في السوق.

ومع عودة البنوك للعمل بعد إجازة ذكرى نصر أكتوبر، تتجه الأنظار إلى نتائج طروحات يومي الأحد والاثنين، وحجم الإقبال من المؤسسات المالية، إلى جانب مستويات العائد التي ستستقر عليها الأذون المطروحة.