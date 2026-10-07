البنوك المركزية تعزز احتياطياتها من الذهب بمشتريات صافية بلغت 39 طنا في أغسطس

واصلت البنوك المركزية حول العالم تعزيز احتياطياتها من الذهب خلال أغسطس الماضي، إذ بلغ صافي المشتريات المعلنة 39 طنا، بقيادة الصين وأوزبكستان وبولندا، في ظل استمرار توجه عدد من البنوك المركزية إلى زيادة حيازاتها من المعدن النفيس وتنويع احتياطياتها.

وأفاد أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي بأن إجمالي مشتريات البنوك المركزية المعلنة من الذهب منذ بداية عام 2026 بلغ 170 طنا حتى نهاية أغسطس، مشيرًا إلى استمرار نشاط عدد من المشترين المنتظمين للذهب خلال الشهر، وفي مقدمتها الصين وأوزبكستان وبولندا.

وأوضح التقرير أن البيانات التاريخية لمشتريات البنوك المركزية خلال الفترة من 2016 إلى 2025 تشير إلى وجود تفاوت موسمي محدود في وتيرة الشراء، مع اختلافات كبيرة بين عام وآخر، لافتًا إلى أن ارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي قد يكون أحد العوامل الداعمة للطلب، وإن كانت هناك حاجة إلى مزيد من التحليل لتحديد العوامل الأساسية والمستمرة وراء هذه الاتجاهات.

وأشار المجلس إلى أن تركيبة المشترين خلال أغسطس لا تقل أهمية عن حجم المشتريات، إذ قادت الطلب مجددًا بنوك مركزية تتبع برامج تراكم للذهب تمتد لعدة سنوات، بما يعكس أهدافًا طويلة الأجل لإدارة الاحتياطيات، بينما تعكس التغيرات الشهرية بدرجة أكبر ظروف السوق واحتياجات السيولة الخاصة بكل دولة.

وتصدر البنك الوطني البولندي قائمة المشترين خلال أغسطس، بعدما أضاف 8 أطنان إلى احتياطياته، لترتفع مشترياته منذ بداية العام إلى 98 طنًا، فيما بلغت حيازاته الإجمالية 648 طنًا، مقتربًا من هدفه البالغ 700 طن.

وفي الصين، أضاف بنك الشعب الصيني 20 طنًا إلى احتياطياته من الذهب خلال أغسطس، مواصلًا الشراء للشهر الثاني والعشرين على التوالي، وبلغت مشتريات الصين منذ بداية العام 80 طنًا، لتأتي في المرتبة الثانية بعد بولندا، فيما ارتفعت حيازاتها الرسمية من الذهب إلى نحو 2387 طنًا، بما يعادل 9% من إجمالي احتياطياتها.

كما اشترى البنك المركزي الأوزبكي 8 أطنان من الذهب خلال أغسطس، لترتفع مشترياته منذ بداية العام إلى نحو 50 طنا، فيما بلغت حيازات البلاد من الذهب نحو 439 طنًا، تمثل حوالي 90% من إجمالي احتياطياتها.

وأظهرت البيانات أن البنك الوطني الكازاخستاني اشترى 7 أطنان من الذهب خلال أغسطس، لترتفع مشترياته منذ بداية العام إلى نحو 36 طنًا، فيما بلغت حيازاته نحو 377 طنًا، تمثل 79% من إجمالي الاحتياطيات.

وواصل البنك الوطني التشيكي شراء الذهب للشهر الثاني والأربعين على التوالي، مضيفًا طنين خلال أغسطس، لترتفع مشترياته منذ بداية العام إلى 14 طنًا، وتصل حيازاته إلى 86 طنًا، بما يعادل 7% من إجمالي احتياطياته.

وفي تركيا، عاد البنك المركزي إلى شراء الذهب خلال أغسطس، مضيفا 3 أطنان، بعد ثلاثة أشهر متتالية من صافي المبيعات، ومع ذلك، سجلت تركيا صافي مبيعات بلغ 82 طنًا منذ بداية العام، تركز معظمها خلال الربع الأول من 2026، بينما اشترت كل من بوليفيا وغانا نحو طن واحد خلال أغسطس.

وعلى الجانب الآخر، واصل البنك المركزي الروسي تقليص حيازاته من الذهب، إذ باع 6 أطنان خلال أغسطس، لترتفع مبيعاته منذ بداية العام إلى 56 طنًا، فيما بلغت حيازاته الإجمالية 2271 طنًا.

كما باع البنك المركزي الأردني 3 أطنان من الذهب خلال أغسطس، إلا أن مشترياته منذ بداية العام ظلت عند صافي طنين، لترتفع حيازاته إلى 75 طنًا، بما يعادل نحو 37% من إجمالي احتياطياته.

وفي سياق متصل، أشار مجلس الذهب العالمي إلى عمليات حديثة لإعادة الذهب السيادي إلى دوله ونقله بين مراكز التخزين، موضحًا أن البنك المركزي الهولندي أعلن في الثاني من سبتمبر الماضي نقل 86 طنًا من الذهب من نيويورك وأوتاوا إلى لندن بهدف تحسين سيولة احتياطياته من الذهب وقابليتها للتداول.

وأضاف المجلس أن بنك فرنسا أجرى في عام 2025 عملية مماثلة في إطار تحديث ترتيبات حيازة وتداول احتياطياته من الذهب.

وعلى صعيد حركة الذهب في الأسواق، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4138.34 دولار للأوقية، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% إلى 4164.70 دولار للأوقية خلال تعاملات اليوم.