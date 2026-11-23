يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين، عن اختيار ملف تقوده الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم للسيدات عام 2031، وملف آخر تقوده إنجلترا (بمشاركة المملكة المتحدة) لاستضافة نسخة عام 2035.

وقد حرص "فيفا" على ألا يواجه هذان الطرفان -اللذان يُعدان من القوى الكبرى في كرة القدم النسائية- أي منافسة، ليتوليا تنظيم أول بطولتين يشارك فيهما 48 منتخباً وتتضمنان 104 مباريات، وهو ما يحقق المساواة مع كأس العالم للرجال.

يُذكر أن بطولة كأس العالم للسيدات لعام 2027 ستُقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخباً.

وقد دعا "فيفا" اتحاداته الأعضاء الـ211 لحضور اجتماع عبر الإنترنت، يُعقد يوم الاثنين من زيورخ، للمصادقة على هذين الملفين؛ حيث يضم كل منهما أربع دول مضيفة، ولم يواجه أي منهما ملفات منافسة.

ويشمل الملف الذي تقوده الولايات المتحدة كلاً من المكسيك وكوستاريكا وجامايكا، تحت مظلة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، ويطرح الملف أمام "فيفا" خيارات في 20 مدينة: 14 منها في الولايات المتحدة، وأربع في المكسيك، بالإضافة إلى سان خوسيه في كوستاريكا وكينغستون في جامايكا.

وسبق للولايات المتحدة أن استضافت كأس العالم للسيدات بمفردها في عامي 1999 و2003.

أما ملف المملكة المتحدة، فيجمع إنجلترا مع أيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، ويقدم 19 موقعاً لاستضافة المباريات، من بينها ملعب "ويمبلي" في لندن.

ولم يسبق لإنجلترا استضافة كأس العالم للسيدات، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1991 في الصين.

كما يضم الملف أيرلندا الشمالية من خلال ملعب "ويندسور بارك" في بلفاست، مع خطط لتجديد الملعب ليتسع لـ23 ألف متفرج؛ وهي سعة كافية لاستضافة مباريات كأس العالم للسيدات، وإن كانت لا تكفي لاستضافة بطولة أمم أوروبا للرجال.

يُذكر أن بطولة "يورو 2028" ستُقام بتنظيم مشترك بين إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا، إذ ستشهد الأخيرة استضافة مباريات في الملعب الوطني لكرة القدم والرجبي في دبلن، الذي يتسع لـ50 ألف متفرج، منح حق استضافة نسختين من كأس العالم دفعةً واحدةً دون وجود عروض منافسة

وللمرة الثانية في أقل من عامين، يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منح حق استضافة كأس العالم لنسختين متتاليتين دون وجود عروض منافسة، وهو ما يضفي وضوحًا على المشهد خلال العقد المقبل.

ففي ديسمبر 2024، طُلب من الاتحادات الأعضاء في "فيفا" المصادقة على ملف ترشح غير مسبوق لاستضافة كأس العالم للرجال عام 2030، يضم ست دول موزعة على ثلاث قارات، وهي: إسبانيا والبرتغال والمغرب والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي.

وقد مهد ذلك الطريق أمام "فيفا" لمنح حق استضافة كأس العالم 2034 للمملكة العربية السعودية، وذلك عبر عملية سريعة بدت وكأنها صُممت خصيصاً لاستبعاد أي مرشحين آخرين.