يعد الفشار من الوجبات الخفيفة التي يفضلها كثيرون، سواء أثناء مشاهدة التلفزيون أو بين الوجبات الرئيسية، لكنه لا يرتبط فقط بالتسلية، إذ يمكن أن يوفر للجسم مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة، خاصة عند تحضيره بطريقة صحية، بينما تتحول بعض أنواعه إلى وجبة عالية السعرات والدهون والصوديوم بسبب الإضافات.

ويحتوي الفشار في صورته البسيطة على الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء ودعم صحة الجهاز الهضمي، كما أنه من الحبوب الكاملة التي يمكن أن تدخل ضمن نظام غذائي متوازن، وتساعد الألياف الموجودة به على الشعور بالشبع لفترة أطول، وهو ما قد يجعله خيارا مناسبا لمن يرغبون في التحكم في كميات الطعام المتناولة.

ومن فوائد الفشار أيضا احتواؤه على مضادات الأكسدة، ومنها مركبات البوليفينول، التي تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، كما أن تحضيره دون كميات كبيرة من الدهون أو السكر يجعله وجبة خفيفة أقل في السعرات مقارنة ببعض أنواع التسالي الأخرى.

ويتميز الفشار كذلك بسهولة تحضيره وتكلفته البسيطة، ويمكن تناوله بين الوجبات دون الحاجة إلى إضافة مكونات كثيرة، كما يمكن تنكيهه بالأعشاب والتوابل للحصول على مذاق مختلف دون زيادة كبيرة في السعرات.

أضرار الفشار.. متى يتحول إلى وجبة غير صحية؟

على الرغم من فوائده، فإن طريقة تحضير الفشار تلعب دورا أساسيا في تحديد قيمته الغذائية، إذ إن إضافة كميات كبيرة من الزبدة أو الزيت أو الملح قد ترفع السعرات الحرارية والدهون المشبعة والصوديوم، ما يجعل تناوله بكثرة غير مناسب ضمن نظام غذائي صحي.

كما أن أنواع الفشار الجاهزة، خاصة التي تحتوي على نكهات صناعية أو إضافات كثيرة، قد تكون أعلى في الدهون والملح، وهو ما قد يؤثر سلبا على صحة القلب عند الإفراط في تناولها، خاصة لدى الأشخاص الذين يحتاجون إلى تقليل الصوديوم في نظامهم الغذائي.

وقد يسبب الفشار الشعور بالانتفاخ أو الغازات لدى بعض الأشخاص، خاصة عند تناول كميات كبيرة منه بسبب محتواه من الألياف، كما أن الحبات غير المكتملة التفرق قد تسبب مشكلات للأسنان عند محاولة مضغها.

الطريقة الصحية لتناول الفشار..

للاستفادة من فوائد الفشار دون زيادة السعرات، يفضل تحضيره في المنزل باستخدام كمية قليلة من الزيت أو دون زيت، مع تقليل الملح والزبدة والإضافات السكرية، ويمكن إضافة البابريكا أو الثوم البودرة أو الأعشاب للحصول على نكهة مميزة.

كما ينصح بتناول كمية معتدلة وعدم تحويل الفشار إلى وجبة مفتوحة بكميات كبيرة، إذ تظل القيمة الغذائية لأي طعام مرتبطة بطريقة تحضيره والكمية التي يتم تناولها.

المصدر..cleveland clinic