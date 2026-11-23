أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتعاون مع وزارة الصحة والسكان في تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج الصحية التي تستهدف حماية صحة الطلاب، والاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية والتعامل معها، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»، في إطار الجهود الوطنية للاطمئنان على صحة أبنائنا والتدخل المبكر لعلاج الحالات التي تستدعي ذلك.

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته في في فعاليات «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» الذي انطلق اليوم في نسخته الأولى تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير» ، إلى أن المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا» تأتي لتعزيز جهود الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار لدى الأطفال، والحد من تأثيرها على قدرتهم على التعلم والتحصيل الدراسي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تتكامل مع عدد من البرامج الصحية داخل المدارس، ومن بينها برامج صحة الفم والأسنان، وبرامج الإسعافات الأولية والتوعية بالصحة النفسية، بما يسهم في توفير بيئة مدرسية أكثر أمانًا وصحة، ويعزز الوعي الصحي لدى الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالب السليم صحيًا ونفسيًا هو الأقدر على التعلم والإبداع والمشاركة الإيجابية في مجتمعه، ومن ثم فإن الرعاية الصحية داخل المدرسة ليست خدمة إضافية، بل هي جزء أصيل من جودة التعليم والاستثمار في رأس المال البشري.

أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا يمكن فصل جودة التعليم عن البيئة الصحية والاجتماعية المحيطة بالطالب، ومن هنا يأتي التركيز على التغذية المدرسية باعتبارها أحد أهم جسور التكامل بين التعليم والحماية الاجتماعية، حيث تدعم الوجبة المدرسية المتكاملة النمو البدني للطفل، وتنعكس مباشرة على قدرته على التركيز والتحصيل الدراسي.