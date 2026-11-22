أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري يمثل نقلة نوعية في تطوير الأنشطة الفنية والثقافية داخل المدارس، ويفتح آفاقا جديدة أمام الطلاب لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، مشيرا إلى أن المسرح المدرسي مساحة لبناء الوعي والشخصية، ومنبر للتعبير، وأحد روافد القوة الناعمة المصرية.

وأعرب الوزير، خلال مشاركته في الاحتفال بختام الدورة الأولى من المهرجان، عن سعادته بهذا الحدث، موجها خالص الشكر والتقدير إلى السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، على رعايتها الكريمة للمهرجان، مؤكدا أن هذه الرعاية تعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان، وتمكين الأجيال الجديدة من تنمية مواهبها وقدراتها الإبداعية، انطلاقا من الإيمان بأن بناء شخصية الطالب وتشكيل وعيه ووجدانه يمثلان ركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن.

وأوضح أن ختام المهرجان يأتي تتويجا لأشهر من العمل والتحضير والتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة، بمشاركة المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن الاستعداد انطلق في مايو الماضي، وشهد تنظيم مسابقات وأنشطة مسرحية وفنية أتاحت لآلاف الطلاب فرصة المشاركة، وكشفت عن طاقات واعدة ومواهب متميزة في مختلف مجالات العمل المسرحي.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن القيمة الحقيقية لهذه التجربة تتجاوز التنافس على الجوائز والمراكز، إذ تستهدف استعادة الدور التربوي والثقافي للمسرح المدرسي، وتوسيع مشاركة الطلاب في الفنون، وإتاحة الفرصة أمام أبناء مختلف المحافظات لإظهار قدراتهم ومواهبهم.

وشدد على أن التعليم رحلة متكاملة لا تقتصر على الكتاب المدرسي أو جدران الفصل، بل تشمل كل تجربة تسهم في بناء شخصية الطالب، وتنمية وعيه ومهاراته، وإعداده للمشاركة الإيجابية في المجتمع.

وأكد الوزير ، أن المسرح المدرسي ليس مجرد وسيلة للترفيه، وإنما نشاط تربوي مهم يعزز الثقة بالنفس، وينمي شخصية الطالب، ويرسخ قيم الحوار والتعاون والانضباط واحترام الآخر، كما يتيح له التفاعل مع قضايا مجتمعه والتعبير عنها بأساليب إبداعية، ويسهم في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء وتنمية الحس الفني والإنساني، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لبناء شخصية متكاملة تجمع بين المعرفة والمهارة والوعي والإبداع.

ووجه الوزير ، رسالة إلى الطلاب المشاركين، وصفهم خلالها بأنهم أصحاب المهرجان وأبطاله الحقيقيون، مشيدا بما قدموه من نماذج مشرفة عكست ما تزخر به المدارس المصرية من مواهب وطاقات إبداعية تستحق الاكتشاف والرعاية، مؤكدا أن إتاحة الفرصة أمام الطالب قد تمثل نقطة انطلاق نحو مستقبل متميز في مجالات الفن والثقافة والإبداع.

ولفت إلى أن نجاح المهرجان لا يقاس فقط بالجوائز أو المراكز المتقدمة، وإنما بما اكتسبه الطلاب من خبرات ومهارات، وما تعلموه من العمل الجماعي، وما أظهروه من التزام ومثابرة وثقة بالنفس.

كما وجه تحية خاصة إلى الطلاب من ذوي الهمم المشاركين في فعاليات المهرجان، مؤكدا أن الإبداع حق للجميع، وأن لكل طالب موهبة تستحق من يكتشفها ويدعمها ويمنحها الفرصة للنمو والتألق.

وأعرب الوزير، عن تقديره لجميع الجهات والمؤسسات المشاركة في تنظيم المهرجان، ولجانه وفرق العمل القائمة عليه، والمدارس والمديريات التعليمية التي أسهمت في إنجاح فعالياته، كما هنأ الطلاب والطالبات المشاركين والمكرمين، مؤكدا أن كل من خاض هذه التجربة كان شريكا في نجاحها، وأن ما قدموه من إبداع وجهد يدعو إلى الفخر.

واختتم عبد اللطيف بالتأكيد على أن الدورة الأولى تمثل بداية واعدة لمسيرة تستهدف الوزارة تطويرها، ليواصل المسرح المدرسي دوره باعتباره مساحة للإبداع ومنبرا للتعبير وأداة لبناء الوعي والشخصية ورافدا للقوة الناعمة المصرية، داعيا الله أن يحفظ مصر ويوفق أبناءها إلى مزيد من الخير والتقدم والازدهار.