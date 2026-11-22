أكدت مارين لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني الفرنسي، أن موقفها من حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا يقوم على انسحاب فرنسا من الحلف، وإنما الخروج من القيادة العسكرية المتكاملة، معتبرة أن عودة باريس إلى هذه القيادة، خلال عهد الرئيس الأسبق نيقولا ساركوزي، كانت خطأ استراتيجيًا لا يتناسب مع مكانة فرنسا وقدراتها العسكرية.

وأوضحت "مارين لوبان" في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء الأحد، أن فرنسا نجحت في بناء منظومة عسكرية متكاملة وأصبحت قوة نووية، وهو ما يستدعي الحفاظ على نقاط قوتها واستقلالية قرارها العسكري، مع استمرار عضويتها في حلف الناتو، مشيرة إلى أن الانسحاب من القيادة العسكرية المتكاملة لن يتم بصورة فورية أو مباشرة.



وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات الفرنسية الروسية، أكدت لوبان أن السياسة الخارجية الفرنسية يجب أن تستند إلى مبدأ الاستقلالية وحماية المصالح الوطنية، مستشهدة بمقولة الجنرال شارل ديجول: "الأمم ليس لديها أصدقاء، وإنما مصالح".



وشددت على ضرورة أن تحافظ فرنسا على مسافة متساوية من القوى الكبرى، وألا تخضع لنفوذ أي قوة دولية، معتبرة أن باريس كانت تتمتع تاريخيًا بدور الوسيط والحكم في العلاقات الدولية، إلا أن هذا الدور تراجع بعدما أصبحت الدبلوماسية الفرنسية، بحسب تعبيرها، مرتبطة ببروكسل.



وأضافت أنها تدافع عن سيادة فرنسا وسيادة الدول الأخرى وسلامة أراضيها، مؤكدة أهمية إطلاق مبادرات دبلوماسية تجمع الأطراف المتنازعة، وكان من الممكن أن تستضيف باريس مؤتمرًا لتقريب وجهات النظر، لكنها انتقدت عدم اتخاذ الرئيس إيمانويل ماكرون هذه الخطوة.



وأعربت عن رغبتها في استعادة دور فرنسا الدولي والدفاع عن مصالحها، مشيرة إلى أن إبعاد روسيا عن أوروبا ودفعها نحو التقارب مع الصين لا يخدم المصالح الفرنسية.



وبشأن غياب أوروبا عن الاجتماعات والمفاوضات بين القوى الكبرى، تساءلت عن موقع القارة الأوروبية في المشهد الدولي، معتبرة أن أوروبا لم يعد لها صوت مؤثر في المفاوضات الدولية، وأن الاتحاد الأوروبي يتعرض للتهميش باعتباره كيانًا سياسيًا لا يمثل دولة واحدة.

وانتقدت تولي الاتحاد الأوروبي إدارة الملفات الدبلوماسية باسم الدول الأعضاء، مؤكدة ضرورة أن تستعيد فرنسا صوتها المستقل في العلاقات الدولية، وأن تتحدث باسم مصالحها الوطنية، وليس باسم الدول الأوروبية السبع والعشرين مجتمعة.



وأشارت إلى أن العلاقات مع الدول الأخرى تختلف من دولة إلى أخرى، في ضوء تباين المصالح والاحتياجات والارتباطات السياسية والاقتصادية، وهو ما يستدعي، بحسب رؤيتها، منح كل دولة مساحة للتحرك الدبلوماسي المستقل.