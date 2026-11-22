الخوف العالمي القائم من حروب سيبرانية تتبدي فى الأفق لم يعد مجرد هاجس تتداوله تقارير الأمن والاستخبارات أو سيناريو افتراضي في أفلام الخيال العلمي؛ فقد جاءت الأيام والأسابيع الأخيرة بسلسلة من الوقائع المقلقة التي مست قطاعات حيوية في الولايات المتحدة ودول أخرى، من حركة الطيران والاتصالات المصرفية إلى الخدمات السحابية وشبكات المؤسسات الأمنية، بالتزامن مع أزمة تجسس وتكنولوجيا طالت شركة "إنفيديا" الأمريكية وواقعة سرقة إلكترونية هائلة من منصة "باينانس" للعملات المشفرة تشير التحقيقات الأولية إلى ضلوع قراصنة كوريين شماليين فيها.

وبينما تسارع الإدارة الأمريكية لنفي حدوث هجوم إلكتروني منظم أو رابط مشترك بين هذه الوقائع، تتصاعد تساؤلات داخل الكونجرس وخارجه: هل نحن أمام مصادفات تقنية متزامنة، أم أن العالم يشهد نمطاً جديداً من الحروب الخفية التي لا تتطلب إطلاق صاروخ كي تشل حركة دولة أو تربك اقتصاداً بأكمله؟ والتساؤلات انداحت عبر حدود أمريكا للعالم بأسره.



أسبوع الارتباك الرقمي



البداية الأكثر إثارة للانتباه جاءت في 12 نوفمبر عندما تعرضت خدمات "ميكروسوفت 365" لعطل عالمي واسع شمل Outlook وTeams وCopilot، واستمر أكثر من 24 ساعة مؤثراً على مستخدمين ومؤسسات حكومية وتجارية في أكثر من 70 دولة!

ووفقاً لوكالة رويترز، سجل موقع Downdetector أكثر من 7.4 مليون بلاغ عن تعطل الخدمات خلال الأزمة، في واحدة من أوسع حالات الاضطراب التي شهدتها منظومة الشركة! وبررت مايكروسوفت الحادث بمشكلات في البنية التحتية للخوادم وسعة الشبكة، مؤكدة عدم رصد نشاط تخريبي أو دليل على هجوم إلكتروني.. لكن المفاجأة جاءت في اليوم التالي، عندما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إيقافاً أرضياً شاملاً لحركة الطيران المغادرة بعد اضطراب أنظمة الاتصالات والمراقبة في شبكة الملاحة الجوية.. واستمر التعليق أكثر من أربع ساعات، وأدى لتعطيل نحو 12 ألف رحلة مغادرة فيما تجاوزت الرحلات الملغاة 6400 رحلة حتى مساء اليوم التالي وفق وكالة أسوشيتد برس!

وأرجعت السلطات الخلل لمشكلة في أحد أجهزة التوجيه (Router)، أثناء أعمال استبدال خطوط الاتصالات النحاسية القديمة بالألياف الضوئية، ما تسبب في اضطراب تدفق بيانات الاتصالات والرادار، نافيةً حدوث اختراق إلكتروني أو تدخل أجنبي!

ثم اتسعت دائرة الاضطرابات لتشمل خدمات مصرفية وشبكات اتصالات مؤسسية ومؤسسات حكومية وأمنية، من بينها الشبكة الداخلية المصنفة لوكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)، التي أعلنت تعرضها لما وصفته بالتدهور المؤقت في الخدمة، مع تأكيد استمرار القدرات العملياتية الأساسية.. وهكذا وجد الأمريكيون أنفسهم أمام مشهد غير مألوف: البريد الإلكتروني يتعطل والطائرات تتوقف والخدمات المصرفية تواجه اضطرابات وشبكة وكالة استخباراتية كبرى تتعرض للخلل خلال فترة زمنية قصيرة.. والرواية الرسمية تتدرع بالنكران!



إنفيديا وجبهة التجسس التكنولوجي



بموازاة هذه الاضطرابات، ظهرت قضية أخرى تتعلق بشركة "إنفيديا" عملاق صناعة معالجات الذكاء الاصطناعي؛ فقد أثارت تقارير عن تحقيقات أمريكية بشأن شبهات وصول جهات صينية لرقائق متقدمة محظور تصديرها، وعلاقات محتملة بين بعض الوسطاء التجاريين وجهات استخباراتية صينية، أزمة سياسية وأمنية داخل واشنطن.

وطلب نواب جمهوريون وديمقراطيون توضيحات من الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ، بشأن إجراءات حماية التكنولوجيا الأمريكية، واحتمالات تسرب معلومات حساسة للصين. وأعلنت لجان في مجلس النواب أن هوانغ والمستشار القانوني للشركة سيحضران جلسات استماع في الأول والثاني من ديسمبر المقبل.

المسألة هنا تتعدي أزمة عابرة لشركة تجارية كبري؛ فالمعالِجات المتقدمة أصبحت أحد أهم أسلحة التفوق العسكري والاقتصادي في القرن الحادي والعشرين. باتت السيطرة على سلاسل إنتاجها وتداولها جزءاً من معركة النفوذ بين واشنطن وبكين.. أما الحديث عن اختراق مباشر لإنفيديا، فقد تزامن أيضاً مع ادعاءات مجموعة ابتزاز إلكتروني تعرضت الشركة لهجوم، دون تقديم أدلة علنية كافية تثبت صحة ادعائها حتى الآن!



واشنطن تنفي، والكونجرس يتشكك



في 18 نوفمبر، خرج وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون بتصريحات حاسمة أكدا فيها عدم وجود أدلة أن الاضطرابات الأخيرة مرتبطة ببعضه، أو أنها ناجمة عن هجوم سيبراني لدولة أجنبية.. وقال روبيو إن حادثة مايكروسوفت لا علاقة لها بما حدث في أنظمة الطيران، وإن الأعطال المصرفية بدورها منفصلة عن الحادثتين، وأكد أن الولايات المتحدة لا تتعرض لهجوم منهجي.

وفي جلسة استماع أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، أعلن وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين أنه واثق بنسبة 98% أن الأعطال لا تعود لأنشطة تخريبية أجنبية، لكنه أقر بأنه لم يشهد هذا العدد من الاضطرابات التقنية خلال فترة زمنية قصيرة من قبل!

غير أن هذه التطمينات لم تبدد شكوك بعض نواب الكونجرس حتي الجمهوريين منهم؛ فقد طالب نواب بمعلومات أكثر تفصيلاً عن طبيعة الأعطال وأسباب تزامنها ومدى استعداد المؤسسات الأمريكية لمواجهة الهجمات الرقمية، وأعلن بعضهم على وسائل الإعلام رفضه للرواية الرسمية وتشككه فيها، فقد أثار تعطل شبكة وكالة الأمن القومي أسئلة إضافية حول قدرة الدولة على حماية أكثر أنظمتها حساسية، وأكد المشرعون ضرورة مصارحة الشعب الأمريكي بما يجري فى الكواليس ليتخذ احتياطاته وليثق فى قياداته.

اللافت أن تقريراً لصحيفة "فايننشال تايمز" أشار لاحتمال وجود تفسير تقني مشترك غير مباشر لبعض هذه الأعطال، يتمثل في التسابق المحموم لإصلاح الثغرات البرمجية التي تستطيع أدوات الذكاء الاصطناعي اكتشافها بسرعة فائقة؛ إذ قد تؤدي عمليات التحديث المتلاحقة، إذا لم تجر بصورة منضبطة، لإرباك الأنظمة وتعطيلها.. وهذا تفسير يستحق الاهتمام، لكنه لا ينفي أن التزامن واتساع نطاق الأضرار يستوجبان تحقيقاً مستقلاً وشفافاً.



القرصنة كسلاح اقتصادي



لعل أخطر ما يعيد هذه الوقائع لدائرة الخوف العالمي ما حدث لمنصة "باينانس" في 29 أكتوبر الماضي؛ عندما تعرضت محافظها الرقمية الساخنة لتحويلات غير مصرح بها بلغت نحو 6.36 مليار دولار، وفق بيانات منصة التحليل الجنائي للعملات المشفرة Chainalysis.. وقد وصفت وكالة أسوشيتد برس الواقعة بأنها واحدة من أكبر عمليات السرقة في تاريخ العملات المشفرة!

أشارت تقديرات شركات تتبع المعاملات الرقمية، ومنها Chainalysis وTRM Labs لمسؤولية منظمة TraderTraitor بكوريا الشمالية.. وأشارت التحقيقات أن القراصنة استغلوا ثغرات في آليات التفويض والتحويل داخل المحافظ المتصلة بالإنترنت، ونفذوا عمليات معقدة لتوزيع الأموال على آلاف العناوين الرقمية، بما يصعب عملية تتبعها واستعادتها!! وحتى أوائل نوفمبر أمكن تجميد نحو 3 مليارات دولار من الأموال المسروقة، بينما ظل مصير بقية المبلغ محل متابعة وتحقيق مستمر!

تكتسب الواقعة أهمية استثنائية بالنظر لسجل كوريا الشمالية في استخدام القرصنة الرقمية مصدراً لتمويل مشروعاتها العسكرية؛ ففي فبراير 2025 أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) مسؤولية بيونج يانج عن سرقة نحو 1.5 مليار دولار من منصة Bybit، في عملية نسبها للمجموعة نفسها! هنا صرنا لا نتحدث عن جرائم مالية تقليدية، بل عن اقتصاد موازٍ للتمويل السيبراني، تستطيع من خلاله دولة معزولة اقتصادياً الحصول على موارد ضخمة، بعيداً عن القنوات المصرفية التقليدية والرقابة الدولية!



الحرب السيبرانية.. هاجس أم واقع سيتكرر؟!



إن الربط بين هذه الحوادث قد لا يعني بالضرورة وجود غرفة عمليات واحدة أدارتها جهة أجنبية بعينها، ولا توجد حتى الآن أدلة موثوقة تثبت أن أعطال الطيران ومايكروسوفت وإنفيديا مرتبطة بهجوم موحد.. لكن ثمة حقيقة لا يمكن تجاهلها: أن العالم أصبح أكثر هشاشة أمام أي خلل يصيب البنية الرقمية التي تقوم عليه حياته اليومية.. فحين تعتمد المطارات والمصارف والاتصالات والحكومات على شبكات مترابطة، يصبح اختراق نقطة واحدة أو تعطيلها قادراً على إحداث تأثيرات تتجاوز حدود المؤسسة المستهدفة.. والأخطر أن الهجوم قد لا يكون هدفه سرقة البيانات أو الأموال وإنما إرباك المجتمع وتعطيل الاقتصاد وإضعاف الثقة في المؤسسات الرسمية.

لقد أدركت القوى الكبرى أن التفوق في المستقبل لن يقاس بعدد الطائرات والصواريخ وحدها، وإنما بالقدرة على اختراق الأنظمة وحماية البيانات والسيطرة على الرقائق الإلكترونية وتأمين شبكات الاتصالات ومراكز البيانات.

والدرس الأهم من وقائع "نوفمبر الأسود"؛ على حد تعبير نائب برلماني أمريكي، أن نفي الهجوم السيبراني لا يكفي لإثبات سلامة المنظومة، مثلما أن تزامن الأعطال لا يكفي لإثبات وجود مؤامرة إلكترونية.. لهذا سيسعي نواب البرلمان الأمريكي مستقبلاً للتحقيق واستجواب المسئولين من أجل الوصول للشفافية المطلوبة ولضمان تطوير نظم احتياطية مستقلة وتبادل المعلومات بين الدولة والشعب.

تلك الوقائع ليست خاصة بأمريكا وحدها، بل هي تؤكد إننا أمام صراعات قادمة لا يحتاج فيها الخصم لاحتلال أرضك كي يهزمك؛ يكفيه أحياناً أن يعطل مطاراتك ويشل مصارفك ويطفئ شاشاتك ويستولي على أسرار صناعتك!

إنها الحرب التي لا يسمع الناس فيها دوي المدافع، لكنهم قد يستيقظون ذات صباح ليكتشفوا أن مفاتيح حياتهم لم تعد في أيديهم! بل في أيدي الأعداء! إنه عالم معقد مخيف، وعلى الخائف والعاقل أن يستعد للأسوأ!