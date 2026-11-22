كشف اللواء شريف طلعت، رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة الأفريقية لتأمين المباريات، تفاصيل الخطة التنظيمية الخاصة بتأمين مواجهة الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامتها غداً الإثنين، في واحدة من أبرز مواجهات الكرة المصرية.

ترتيبات دقيقة لتنظيم دخول الجماهير

وقال طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الاستعدادات الخاصة بالمباراة تتضمن ترتيبات دقيقة لتنظيم دخول الجماهير وتوزيعها داخل المدرجات، بما يضمن خروج اللقاء في أجواء آمنة ومنظمة.

وأوضح أن المدرجات ستشهد حضور 40 ألف مشجع، بواقع 20 ألفاً لكل فريق، مشيراً إلى تخصيص مدرجات الثالثة شمال لجماهير الأهلي، بينما تتواجد جماهير بيراميدز في الجهة اليمنى من الاستاد.

وأكد رئيس قطاع النشاط الرياضي أن الهدف من هذه الترتيبات هو توفير الأجواء المناسبة للجماهير ومساندة الفريقين، مع ضمان عدم حدوث تداخل أو تكدس خلال عمليات الدخول والتحرك داخل الملعب.

تنفيذ خطة شاملة تشمل جميع مراحل المباراة

وشدد على أن فرق التأمين تعمل على تنفيذ خطة شاملة تشمل جميع مراحل المباراة، بداية من استقبال الجماهير وحتى مغادرتها الاستاد، بما يساعد على ظهور القمة المصرية بالصورة التي تليق بها.