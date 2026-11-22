كشفت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي والمرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027، عن أبرز ملامح برنامجها السياسي حال وصولها إلى قصر الإليزيه.

وأكدت أن أولوياتها ستتركز على استعادة استقلال القرار الفرنسي، وإعادة بناء الدور الدبلوماسي لباريس على الساحة الدولية، بعيدًا عن ما وصفته بهيمنة الاتحاد الأوروبي على توجهات السياسة الخارجية للدول الأعضاء.

وخلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، طرحت لوبان رؤيتها للعلاقات الفرنسية مع القوى الدولية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا والصين، مشددة على ضرورة أن تتعامل فرنسا مع هذه الدول انطلاقًا من مصالحها الوطنية، دون أن تكون مواقفها الدبلوماسية امتدادًا لقرارات بروكسل.

وفي هذا السياق، أعلنت استعدادها لإجراء حوار مباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حال انتخابها، معتبرة أن التواصل مع جميع الأطراف يمثل أساس العمل الدبلوماسي، وأن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية يحمل تداعيات إنسانية واقتصادية خطيرة على العالم، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتزايد معدلات التضخم.

وانتقدت لوبان غياب الدور الأوروبي عن المفاوضات الدولية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، معتبرة أن فرنسا فقدت جزءًا من مكانتها كوسيط مستقل بعدما أصبحت الدبلوماسية الفرنسية، بحسب وصفها، خاضعة لتوجهات الاتحاد الأوروبي.

كما أكدت رغبتها في بقاء بلادها داخل حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مع الانسحاب من القيادة العسكرية المتكاملة للحلف، معتبرة أن ذلك يتيح لفرنسا الحفاظ على استقلال قرارها العسكري.

وعلى مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة، وصفت لوبان واشنطن بالحليف التاريخي لباريس، لكنها شددت على أهمية بناء علاقات ثنائية مباشرة، خاصة في الملفات التجارية، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الموقف الأوروبي الموحد.

كما تحدثت عن ضرورة إقامة علاقات متوازنة مع الصين، تقوم على التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع الحفاظ على المصالح الوطنية الفرنسية.

مصر في مقدمة أولويات السياسة الخارجية

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الفرنسية، خصصت لوبان جانبًا مهمًا من الحوار للحديث عن القاهرة، معربة عن تقديرها للحضارة المصرية، كاشفة عن ارتباط عائلي وتاريخي بمصر، حيث أشارت إلى أن جدتها وجدة جدتها عاشتا في أسيوط والإسكندرية.

وأشادت بالرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرة أن التجربة المصرية في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين والتيارات المتشددة تمثل تجربة يمكن لفرنسا الاستفادة منها، وأكدت اهتمامها بتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية، إلى جانب ضمان حرية الملاحة والنقل البحري.

وأعلنت لوبان أن مصر ستكون ضمن أولى محطاتها الخارجية حال توليها الرئاسة، مشيرة إلى رغبتها في لقاء الرئيس السيسي، والعمل على توسيع مجالات الشراكة بين القاهرة وباريس، كما أكدت استعدادها لدعم الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالقضايا الإقليمية، ومن بينها الخلاف المصري الإثيوبي بشأن الأمن المائي، رغم إقرارها بأن استعادة فرنسا لدورها الوسيط تتطلب أولًا استعادة استقلال سياستها الخارجية.

موقفها من فلسطين وغزة وجماعة الإخوان

وفي الملف الفلسطيني، جددت زعيمة التجمع الوطني الفرنسي تأييدها لحل الدولتين، بما يضمن وجود دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، لكنها رفضت الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، منتقدة قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الشأن.

وربطت لوبان موقفها بوجود حركة حماس في المشهد الفلسطيني، مطالبة بإضعاف نفوذ الحركة قبل المضي في خطوات الاعتراف، وفي الوقت نفسه شددت على ضرورة التمييز بين حماس والمدنيين الفلسطينيين، معربة عن تأثرها بالضحايا والخسائر الإنسانية التي خلفتها الحرب في قطاع غزة.

كما وجهت انتقادات للاتحاد الأوروبي بسبب ما وصفته بالتساهل مع جماعة الإخوان، متهمة إياه بالسماح بوجود أنشطة وتمويل ومنصات مرتبطة بالجماعة، وكشفت عن رغبتها في تغيير هذا النهج من خلال الانتخابات الأوروبية المقبلة، إلى جانب طرح تشريعات تستهدف مواجهة ما تصفه بالتطرف والأصولية.

استفتاء دستوري لتشديد قوانين الهجرة

أما على الصعيد الداخلي، فأعلنت لوبان أن أحد أول قراراتها حال وصولها إلى قصر الإليزيه سيكون إطلاق استفتاء دستوري لإعادة صياغة قواعد الهجرة، وتشديد شروط دخول الأجانب إلى فرنسا، مؤكدة أن استعادة السيطرة على الحدود تمثل أولوية أساسية في برنامجها.

وأوضحت أن رؤيتها تقوم على استعادة السيادة الوطنية في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، وإعادة تنشيط الصناعة الفرنسية، ودعم البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى جانب تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية على أساس المصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية، بما يسهم في معالجة أسباب الهجرة من جذورها.

وبهذه التصريحات، رسمت لوبان خلال الحوار ملامح توجهها السياسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واضعة ملف السيادة الوطنية واستقلال القرار الفرنسي في صدارة أولوياتها، مع تأكيد توجهها نحو إعادة صياغة علاقات باريس الدولية، وتعزيز الشراكة مع مصر، وإعادة تقييم دور الاتحاد الأوروبي في إدارة الملفات الخارجية والداخلية لفرنسا.