توقع الإعلامي أحمد موسى أن تكون الفرصة متاحة أمام بيراميدز والزمالك للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، مشيراً إلى أن خروج صن داونز، أحد أبرز المنافسين على البطولة، قد يغير حسابات المنافسة ويفتح الطريق أمام الأندية المصرية.

فرصة لتحقيق اللقب القاري

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن بيراميدز والزمالك يمتلكان فرصة لتحقيق اللقب القاري هذا الموسم، في ظل خروج المنافس التقليدي صن داونز، وما يترتب على ذلك من تغير في خريطة المنافسة.

وتطرق الإعلامي إلى مباراة الأهلي وبيراميدز المرتقبة، متحدثاً عن أهمية التحكيم في المواجهات الكبرى، مشيرا إلى أن الحكم المكلف بإدارة اللقاء ليس من الأسماء المعروفة في السلفادور.

مواجهات بحجم الأهلي وبيراميدز

وأبدى موسى رأيه بشأن الاستعانة بالحكام المصريين في مباريات القمة المحلية، مؤكداً أن مواجهات بحجم الأهلي وبيراميدز والأهلي والزمالك تحتاج، من وجهة نظره، إلى إسناد إدارتها لحكام مصريين.

وأضاف أن مباريات القمة تمثل تحدياً كبيراً على المستويين الفني والتحكيمي، نظراً لحساسيتها وتأثير نتائجها على المنافسة، فضلاً عن الاهتمام الجماهيري والإعلامي الواسع الذي تحظى به.

أهمية التعامل مع المواجهات الكبرى

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التعامل مع المواجهات الكبرى بما يتناسب مع قيمتها الفنية والجماهيرية، سواء فيما يتعلق باختيار طاقم التحكيم أو الاستعدادات الفنية للأندية المشاركة.