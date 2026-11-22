أعلنت إيبارشية دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة بالبراري، نياحة القمص أنطونيوس فايق، أحد شيوخ الآباء بمجمع كهنة الإيبارشية، وذلك بعد حياة كهنوتية حافلة بالخدمة، أكمل خلالها أيامه في شيبة صالحة.

ونعت الإيبارشية الأب الراحل، معربة عن صلواتها أن يقبل الله نفسه الطاهرة في فردوس النعيم، ويمنح العزاء لقلوب أسرته وأبنائه وكل محبيه، وأن ينيحه في أحضان الآباء والقديسين، حيث الراحة الأبدية.

واختتمت الإيبارشية نعيها بالصلاة من أجل أن يمنح الرب العزاء لكل من تأثر برحيله، وأن تكون ذكراه بركة للجميع.

من جانبه، قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التعزية في رحيل الأب الكاهن، معربًا عن صلواته أن ينيح الله نفسه الطاهرة في فردوس النعيم، ويمنح العزاء لأسرته وأبنائه وكل محبيه.