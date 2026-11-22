قال الدكتور الطيب عباس، مدير المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إن الآثار الغارقة لا تمثل مجرد بقايا مادية، بل تُعد شواهد حقيقية على حياة أخرى كانت مستمرة، وتحمل بين طياتها قصصًا وتفاصيل من حياة الإنسان عبر العصور.

وأشار رئيس المتحف القومي للحضارة، أن البحر المتوسط والبحر الأحمر كانا ولا يزالان جسورًا للتواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب، مؤكدًا الدور الكبير الذي تلعبه المتاحف في سرد حكايات الآثار المغمورة بالمياه، والتعريف بقيمتها التاريخية والحضارية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار.

وتحتفل وزارة السياحة والآثار، اليوم بمرور 30 عامًا على تأسيس الإدارة العامة للآثار الغارقة التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وذلك خلال فعالية كبرى ينظمها المتحف القومي للحضارة المصرية، بالتزامن مع الاحتفال بيوم التراث الثقافي المغمور بالمياه.

تأتي الفعالية لتسليط الضوء على أهمية الآثار الغارقة باعتبارها جزءًا أصيلًا من تاريخ مصر وحضارتها، واستعراض جهود الدولة المصرية على مدار ثلاثة عقود في مجالات البحث والكشف والتوثيق والحفاظ على هذا التراث الفريد.