يعاني عدد كبير من الرجال او النساء من ظهور الشعر الأبيض مما يعطيهم مظهر أكبر سنا.

​يتحول الشعر إلى اللون الأبيض أو الفضي عندما تتوقف الخلايا المسؤولة عن إنتاج الصبغة في بصيلات الشعر، المعروفة خلايا الميلانوسايت عن العمل أو تتراجع قدرتها على إفراز مادة الميلانين مع تقدم العمر وعلى الرغم من عدم وجود "علاج سحري" يعيد الشعر الأبيض الناتج عن التقدم في السن إلى لونه الطبيعي تماماً.

ووفقا لما أورده موقع كيلافند كلينك نكشف لكم كيفية التخلص من الشعر الأبيض.



​إذا ظهر الشعر الأبيض في سن مبكرة والشيب المبكر، فقد يكون مرتبطاً بعوامل يمكن السيطرة عليها أو علاجها، ومن أبرزها:



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علاج النقص الغذائي

أثبتت الدراسات أن انخفاض مستويات بعض الفيتامينات والمعادن الهامة مثل فيتامين ب 12 (Vitamin B12)، والحديد، وفيتامين د، والنحاس يرتبط ارتباطاً وثيقاً بظهور الشيب المبكريساعد إجراء التحاليل الطبية وتعويض هذا النقص عبر النظام الغذائي أو المكملات الطبية في دعم صحة بصيلات الشعر، ورغم أنه قد لا يعيد لون الشعر الأبيض الحالي، إلا أنه يمنع تفاقم المشكلة.



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إدارة التوتر والضغط النفسي

أظهرت الأبحاث العلمية أن التوتر المزمن ينشط الجهاز العصبي ويفرز مواد كيميائية مثل النورإبينفرين التي تستنزف الخلايا المنتجة للصبغة في بصيلات الشعر. تشير بعض الدراسات إلى أن تخفيف الضغوط النفسية الحادة قد يساعد أحياناً في استعادة جزء من لون الشعر الطبيعي إذا تم احتواء التوتر مبكراً.



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الإقلاع عن التدخين

يرتبط التدخين بشكل مباشر بتسارع ظهور الشيب المبكر نتيجة التغيرات الكيميائية والإجهاد التأكسدي الذي يتلف خلايا الصبغة و يساعد الإقلاع عن التدخين في حماية ما تبقى من خلايا الميلانين وتقليل الأضرار الناشئة عنها.



​ثانياً: الخيارات التجميلية لإخفاء الشعر الأبيض

​إذا كان الهدف هو التخلص من مظهر الشعر الأبيض أو إخفاؤه، تتوفر عدة خيارات تجميلية معتمدة:



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صبغات الشعر الكيميائية





​الصبغات الدائمة: تعتبر الخيار الأكثر فاعلية لتغطية الجذور والشعر الأبيض بشكل كامل وثابت.

​الصبغات شبه الدائمة أو المؤقتة: تناسب الأشخاص الذين بدؤوا للتو في ملاحظة خصلات بيضاء قليلة ويرغبون في دمجها مع لون الشعر الطبيعي دون التغيير الجذري للون.

الخصلات الملونة

يقوم مصففو الشعر بدمج خصلات فاتحة اللون مع الشعر الأبيض لموه وإخفائه بطريقة متدرجة طبيعية بدلاً من صبغ الشعر بالكامل، مما يقلل من ظهور الجذور البيضاء بوضوح عند نمو الشعر.

​ الصبغات الطبيعية

يلجأ البعض إلى استخدام البدائل الطبيعية كالحناء لتغطية الشيب بطريقة خالية من المواد الكيميائية القاسية التي تضر بطبيعة الشعر.



​ثالثاً: العناية الخاصة بالشعر الأبيض

​يتميز الشعر الأبيض بأنه أرق وأكثر خشونة وجفافاً مقارنة بالشعر الملون، لفقده طبقة الحماية الطبيعية.

​استخدام الشامبو المخصص: تساعد الشامبوهات ذات القاعدة البنفسجية أو الزرقاء في منع اصفرار الشعر الأبيض الناتج عن التعرض لأشعة الشمس أو العوامل البيئية، للحفاظ على لون نقي وناصع.

​الترطيب العميق: استخدام مرطبات الشعر، والبلسم، وأقنعة الترطيب الأسبوعية لمواجهة الجفاف والتقصف المرتبط بطبيعة الشعر الأبيض.

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يؤكد أطباء الأمراض الجلدية أنه بمجرد أن تفقد بصيلة الشعر قدرتها التامة على إنتاج الميلانين بسبب الشيخوخة الطبيعية، فلا يمكن إرجاع اللون الطبيعي للشعر المفقود باستخدام الأدوية أو الأطعمة، وتبقى الحلول التجميلية هي الوسيلة الأبرز للتعامل معه.

