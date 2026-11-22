أكد اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم «الدهابة»، تمثل خطوة مهمة لدمج أبناء القبائل وصغار المنقبين داخل منظومة قانونية ومنظمة، بما يوفر لهم الحماية الأمنية ويتيح لهم ممارسة نشاطهم بصورة رسمية.

عوائد تقنين التنقيب تدعم التعليم والصحة والصناعة

وأوضح عبد المنعم، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن جهاز مستقبل مصر تولى مسؤولية عدد من المناطق التعدينية، وبدأ التواصل مع صغار المنقبين من خلال القبائل العربية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتعريفهم بمزايا المبادرة وآليات العمل الجديدة.

وأشار إلى أن تقنين أوضاع العاملين في التنقيب يحقق عدة مكاسب، أبرزها توفير الحماية الأمنية لهم، وإتاحة العمل بصورة قانونية، وتسليم نواتج الاستخراج إلى جهة رسمية مقابل الحصول على مستحقاتهم المالية بصورة فورية، بما يضمن مشروعية مصادر دخلهم وإمكانية التعامل بها داخل البنوك والمؤسسات المختلفة.

وأضاف أن المبادرة تتيح للعاملين الحصول على التصاريح اللازمة لممارسة نشاطهم بصورة رسمية، بدلًا من العمل في الخفاء أو اللجوء إلى طرق غير قانونية، موضحًا أن الاتفاق شمل تحديد نسب توزيع عوائد الذهب المستخرج بين جهاز مستقبل مصر والمنقبين، بما يضمن وضوح الحقوق المالية لجميع الأطراف.

وأكد رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق، أن الحفاظ على الثروات المعدنية لا يقتصر على تحقيق مصالح العاملين في قطاع التعدين، بل يمتد أثره إلى المجتمع المصري بأكمله، من خلال زيادة موارد الدولة وتوجيهها لدعم قطاعات التعليم والصحة والطرق والصناعة والخدمات العامة، فضلًا عن توفير مصدر دخل مستقر للمنقبين وأسرهم.