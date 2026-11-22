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تفقد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم / الأحد / مشروع برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر بمحافظة أسوان وذلك للوقوف على مستجدات تنفيذ المشروع ومتابعة التقدم المحرز في مشروعات التعاون الإنمائي الممولة من الشركاء الدوليين.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير عبد العاطي في فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

يذكر أن هذا المشروع ممول من الاتحاد السويسري في إطار التعاون الإنمائي بين مصر وسويسرا، والذي تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسؤولية تنفيذه.