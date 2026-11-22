شهد طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية حالة من الاستنفار الإسعافي، عقب وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وتوكتوك، أسفر عن إصابة 13 عاملًا بإصابات متفرقة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، للتعامل السريع مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم إلى مستشفى القصاصين التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للوقوف على أسباب وملابسات التصادم.

وتضمنت قائمة المصابين محمد فتحي بغدادي، 35 عامًا، تعرض لغيبوبة تامة عقب ارتجاج بالمخ، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحسن محمد حسن، 15 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، وشحاتة بدران سالم، 48 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالظهر وأعراض ما بعد الارتجاج.

وأصيب محمد فرج عبد الفتاح محمد، 31 عامًا، بجروح في الوجه وكدمات بالجسم، وأسامة إبراهيم التهامي، 32 عامًا، بجروح متفرقة وكدمات بالجسم، ومحمد شعيب رمضان، 61 عامًا، بكدمة في الكتف الأيسر وجروح وسحجات بمناطق مختلفة من الجسم.

وشملت القائمة أحمد شعبان محمد شعبان، 16 عامًا، الذي أصيب بجرح قطعي في الرأس بطول 3 سنتيمترات وكدمة بالذراع الأيسر، والسيد شعبان رمضان، 46 عامًا، الذي تعرض لاشتباه كسر بالضلوع واشتباه نزيف داخلي بالبطن، فضلًا عن سحجات وكدمات بالجسم.

وضمت قائمة المصابين جمال علي قطب، 63 عامًا، مصابًا بجرح قطعي في الرأس بطول 10 سنتيمترات، وعطوة شعبان رمضان، 32 عامًا، مصابًا بأعراض ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة بطول 7 سنتيمترات، إلى جانب اشتباه كسر بالفقرات العنقية وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وأصيب بلال أسامة إبراهيم، 15 عامًا، باشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد محمد شعبان رمضان، 36 عامًا، باشتباه كسر بالحوض والركبة اليمنى والضلوع، فيما أصيب محمد محمود محمد يوسف، 45 عامًا، بكسر في الحوض واشتباه كسر بالركبة اليمنى وكدمة بالساق.