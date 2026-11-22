تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، احتفالية فنية بمناسبة عيد الطفولة يحييها طلاب فصل كورال الأطفال بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف المدير الفني الدكتور أسامة علي، وتدريب وقيادة الدكتور محمد حسني، وذلك في الحادية عشرة صباح بعد غد الثلاثاء، على مسرح أوبرا دمنهور.

ويتضمن برنامج الاحتفالية تقديم مقتطفات من الأوبريت الشهير "الليلة الكبيرة"، إلى جانب باقة من الأعمال الغنائية العربية والغربية، منها "ذات يوم في ديسمبر" من فيلم الرسوم المتحركة "أناستازيا"، و"أنا عندي بغبغان"، و"قلعة فوق السحاب" من المسرحية الغنائية "البؤساء"، و"كان في فراشة"، و"يا طيور النورس"، و"دعها تنطلق" من فيلم الرسوم المتحركة "ملكة الثلج"، و"حصاني الأبيض" من الفلكلور التشيلي، و"الجيرة والعشرة"، و"فيها حاجة حلوة".

وتأتي الاحتفالية في إطار مواصلة دار الأوبرا المصرية فعالياتها للاحتفاء بعيد الطفولة، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، إحياء لذكرى اعتماد اتفاقية حقوق الطفل الدولية، التي أرست مجموعة من المبادئ الأساسية لضمان حياة كريمة للأطفال، وفي مقدمتها الحق في التعليم والرعاية الصحية والحماية من مختلف أشكال العنف والاستغلال، وتكافؤ الفرص دون تمييز. وتهدف هذه المناسبة إلى تعزيز الاهتمام بقضايا الطفولة، من خلال فعاليات تجمع بين الترفيه والمعرفة والتوعية.