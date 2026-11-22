كشف الملحن محمد يحيى عن تفاصيل تعاونه مع المطرب حودة في ألبومه الجديد، الذي يضم أغنيتين من ألحانه، هما «عوضني» و«وحشك أيامي»، في تجربة فنية تجمعهما للمرة الأولى من خلال عملين غنائيين ضمن ألبوم واحد.

وأعرب محمد يحيى في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري عن سعادته بهذا التعاون، خلال حديثه عن تفاصيل الأغنيتين وكواليس التحضير لهما، مشيرًا إلى أن أغنية «وحشك أيامي» تأتي بكلمات مصطفى ناصر، وتوزيع شريف مكاوي، بينما تحمل أغنية «عوضني» توقيعه على مستوى الكلمات والألحان، بمشاركة إلهامي دهيم في التوزيع، إلى جانب أحمد حسام، فيما يتولى فادي مهمة المنتج الفني للألبوم.

وأكد يحيى أن التعاون مع حودة يمثل تجربة مميزة، خاصة أن العمل يتضمن أغنيتين مختلفتين من حيث التفاصيل الموسيقية والغنائية، وهو ما يضيف تنوعًا إلى الألبوم ويمنح الجمهور أكثر من حالة فنية.

وتطرق الملحن محمد يحيى إلى الحديث عن طبيعة الألبوم الجديد، موضحًا أنه يحمل قدرًا من الاختلاف والتنوع، وأن التحضيرات جاءت في إطار عمل متكامل من أجل تقديم مجموعة من الأغنيات التي تتناسب مع شخصية حودة الفنية وتطلعات جمهوره.

وأشار إلى أن شركة iMedia تعمل على تجهيز الألبوم لحودة، وتسعى إلى تقديم تجربة غنائية متنوعة، من خلال التعاون مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، بما يضمن خروج العمل بصورة فنية مميزة.