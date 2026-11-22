حقق فريق برشلونة انتصارا مثيرا على ضيفه فياريال بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إطار الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتمكن برشلونة من تحقيق ريمونتادا مثيرة، بعدما حول تأخره بهدفين نظيفين إلى انتصار ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل صدارته لجدول ترتيب الليجا الإسبانية، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن غريمه ريال مدريد.

فياريال فاجأ برشلونة بتسجيل هدفين مبكرين للغاية خلال العشر دقائق الأولى للقاء، إذ تقدم الضيوف بهدف في الدقيقة 5 عبر لاعبه تاجون بوكانان، وبعد دقيقتين تمكن الفريق الملقب بالغواصات الصفراء من إضافة الهدف الثاني عن طريق اللاعب تاني أولواسي مستغلا أخطاء دفاع برشلونة.

وأهدر لامين يامال فرصة تقليص الفارق للبرسا، بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 23، حيث سدد في القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم فياريال بثنائية نظيفة.

ونجح برشلونة في صنع "ريمونتادا" خلال العشرين دقيقة الأولى للشوط الثاني، بعدما تمكن الفريق الكتالوني من إحراز ثلاثة أهداف متتالية عن طريق جيرارد مارتن في الدقيقة 57، وفيرمين لوبيز في الدقيقة 61، وباو نافارو مدافع فياريال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 67.

وعزز برشلونة صدارته لجدول الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الوصيف، فيما توقف رصيد فياريال عند 15 نقطة في المركز التاسع.