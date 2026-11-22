حقق برشلونة فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه فياريال بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى انتصار ثمين.

وبدأ فياريال اللقاء بقوة، حيث نجح في تسجيل هدفين مبكرين عن طريق تاجون بوكانان في الدقيقة الخامسة، وتاني أولواسيي في الدقيقة السابعة، ليضع الفريق الكتالوني في موقف صعب منذ الدقائق الأولى.

وأهدر لامين جمال ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 23، قبل أن يعود الفريق الكتالوني بقوة في الشوط الثاني، ويقلص جيرارد مارتن الفارق في الدقيقة 57، ثم أدرك فيرمين لوبيز التعادل في الدقيقة 61.

واكتملت عودة برشلونة في الدقيقة 67، بعدما سجل باو نافارو لاعب فياريال بالخطأ في مرمى فريقه، ليمنح أصحاب الأرض هدف الفوز، فيما تعرض اللاعب نفسه للطرد في الدقيقة 90+3 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة ليواصل تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد فياريال عند 15 نقطة في المركز التاسع مؤقتًا



