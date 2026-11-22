كشف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف، عن تفاصيل الاتفاق لاستضافة نادي برشلونة الإسباني في الكويت، وخوض مباراة ودية أمام المنتخب الوطني الأول خلال عام 2027، مشيراً إلى أن تحديد الموعد النهائي يتوقف على ارتباطات النادي الكاتالوني ومشاركاته في البطولات المختلفة.

وقال اليوسف، خلال مؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد الأحد بمناسبة توقيع عقد رعاية استكمال منافسات كأس الأمير للموسم الرياضي 2025-2026، إن الاتحاد اقترح إقامة المواجهة خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 28 فبراير المقبل، على أن يُحسم موعدها بالتنسيق بين الطرفين، وفقاً لجدول مبارياتهما.

وأوضح اليوسف، رداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن اجتماعه مع نائب رئيس برشلونة، رافايل يوستي، لم يقتصر على مناقشة المباراة الودية، بل تناول أيضاً سبل تعزيز التعاون والاستفادة من خبرات النادي الإسباني في تطوير كرة القدم الكويتية.

وأشار إلى أن المباحثات شملت إمكانية الاستعانة بمدربين من برشلونة للعمل مع المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العمرية، إلى جانب التعاون في تطوير كرة القدم النسائية، ضمن مساعي الاتحاد