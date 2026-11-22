كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أن هناك خطأ حدث أمس في رصد الأصوات أثناء إعلان نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد على منصب نواب رئيس الحزب.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن الخطأ المطبعي هو إعلان فوز شريف حمودة بمنصب نائب رئيس حزب الوفد بدلا من خالد قنديل ، حيث اتضح أنها نفس عدد الأصوات ولكن تم استبدال أصوات خالد قنديل والتى حصل فيها على ٣٨ صوت بأصوات شريف حمودة والذي حصل على ٢٨ صوت.

وأشار المصادر إلى أنه بذلك يتم إعلان فوز خالد قنديل بمنصب نائب رئيس حزب الوفد بدلا من شريف قنديل.

جاءت هذه التصريحات ردا على ما نشرته عدد من جروبات حزب الوفد من بيان على مواقع التواصل الاجتماعي ، والذي جاء فيه إنه في إطار الالتزام الكامل بالشفافية والدقة واحترام إرادة الناخبين، يوضح حزب الوفد أنه عقب إعلان نتيجة انتخابات نواب رئيس الحزب، تبين وجود خطأ مادي في إعلان النتيجة، ترتب عليه إعلان فوز المرشح الحاصل على 28 صوتًا بدلًا من المرشح الحاصل على 38 صوتًا.

وأكد حزب الوفد أن إرادة الناخبين هي المرجعية الوحيدة لتحديد نتائج الانتخابات، وأن أي خطأ في إعلان النتائج يجب تصحيحه فور التحقق منه، فقد تقرر تصويب النتيجة وفقًا للأصوات الصحيحة الثابتة بمحاضر الفرز المعتمدة.

وتم تصحيح إعلان النتيجة بإثبات فوز الدكتور خالد قنديل الحاصل علي 38 صوتًا بدلًا من المرشح الذي سبق إعلان فوزه بحصوله على 28 صوتًا، بعد مراجعة واعتماد محاضر الفرز.

وأكد حزب الوفد أن هذا التصحيح يأتي احترامًا لإرادة الهيئة الناخبة، وإعمالًا لقواعد النزاهة والشفافية، وحرصًا على أن تعكس النتائج المعلنة حقيقة ما أسفرت عنه صناديق الاقتراع.

وشدد الحزب على أن الاعتراف بالخطأ وتصحيحه ليس انتقاصًا من العملية الانتخابية، بل تأكيد على سلامة مؤسسات الحزب واحترامها للقواعد الديمقراطية.