ثمّنت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الكلمة الهامة والشاملة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات النسخة السادسة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين»، مؤكدةً أن خطاب القيادة السياسية يعكس رؤية مصرية استراتيجية ثاقبة تضع القارة الإفريقية في قلب معادلة الاستقرار العالمي، وتُرسّخ دور القاهرة التاريخي كجسر للتواصل الحضاري والتنموي بين إفريقيا ومحيطها الدولي، حيث تمثل خارطة طريق مصرية شاملة لإصلاح النظام الدولي ودعم التنمية المستدامة في إفريقيا.



وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية في تصريحات لها اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت في توقيت دولي بالغ الدقة، تتشابك فيه الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، مشيرةً إلى أن تشخيص الرئيس للتحديات المضاعفة التي تتحملها القارة السمراء—من نزاعات مسلحة، وارتفاع في تكاليف الطاقة والغذاء، وتفاقم أعباء الديون، يُبرز حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه القارة الإفريقية.

الرسائل الثلاث المحورية التي طرحها الرئيس

وأشادت النائبة سجى عمرو هندي بالرسائل الثلاث المحورية التي طرحها الرئيس خلال كلمته، مؤكدةً أنها تمثل إطار عمل متكامل للمرحلة المقبلة؛ حيث تعكس دعوته لعدم التخلي عن منظومة العمل متعدد الأطراف رغم أوجه القصور القائمة، والاتجاه نحو إصلاحها وتجديدها على أسس أكثر عدالة وتوازناً، حكمة الدبلوماسية المصرية وقدرتها على صياغة حلول توافقية تحفظ السلم والأمن الدوليين.

كما شددت على أن تأكيد الرئيس ضرورة أن تكون إفريقيا شريكاً أصيلاً وفاعلاً في صياغة قواعد النظام الدولي لا مجرد متلقٍ لها، يُنصف تطلعات الشعوب الإفريقية ويمنحها مكانتها المستحقة في صنع القرار العالمي، لافتةً إلى أن ربط الرئيس بين القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة، وبين إصلاح النظام المالي الدولي لتوفير تمويل تنموي ميسور وطويل الأجل وتخفيف أعباء الديون، يُعد ضرورة ملحة للاقتصادات الإفريقية والنامية في ظل الاضطرابات الراهنة.

كما نوّهت عضو لجنة العلاقات الخارجية بتأكيد الرئيس السيسي على أن ملفات بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، سواء في القارة الإفريقية أو المنطقة العربية، تمثل أولوية ملحة ومسؤولية دولية مشتركة لا تقبل التنصل، مشيرةً إلى أن هذا الطرح يُعزز من الجهود المصرية الدؤوبة لاحتواء الصراعات الإقليمية وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار المستدام.

واختتمت النائبة سجى عمرو هندي تصريحاتها بالتأكيد على أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية ستعمل بكامل طاقتها على ترجمة هذه الرسائل الرئاسية البناءة خلال كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، دعماً لتنفيذ «أجندة إفريقيا ٢٠٦٣»، وانطلاقاً من ثقة القيادة السياسية في قدرة الشعوب الإفريقية على تحويل التحديات الراهنة إلى فرص واعدة لمستقبل أكثر أمناً وعدلاً وازدهاراً.