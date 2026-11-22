أكد محمود مرجان، عضو مجلس الشيوخ ونائب الجيزة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الدورة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، حملت رسائل مهمة بشأن مستقبل القارة الإفريقية، وحددت ملامح التحرك المطلوب لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية، من خلال تعزيز التعاون المشترك، وإعلاء قيمة التنمية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار المستدام.

وقال مرجان، في تصريح صحفي، إن تأكيد الرئيس السيسي أهمية الانتقال من مجرد التنسيق بين الدول إلى بناء شراكات حقيقية قائمة على التكامل وتبادل المصالح، يعكس إدراكًا لطبيعة المرحلة الراهنة، التي لم تعد فيها الأزمات محصورة داخل حدود جغرافية معينة، وإنما أصبحت مترابطة وتتطلب تحركات جماعية وحلولًا تتجاوز القدرات الفردية للدول.

شراكات دولية جديدة لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية الدولية فرضت ضغوطًا كبيرة على الدول الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، فضلًا عن تصاعد أعباء الديون، وهو ما يجعل تعزيز التعاون الدولي ضرورة لحماية الاقتصادات النامية من تداعيات الأزمات المتلاحقة.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير آليات العمل المشترك، بما يضمن تحقيق مصالح متوازنة، ويعزز قدرة الدول الإفريقية على المشاركة في صياغة الحلول والسياسات الدولية بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع نتائج القرارات التي تتخذها القوى والمؤسسات الدولية.

إصلاح المؤسسات الدولية بوابة لتعزيز الصوت الإفريقي

وأشار مرجان إلى أن دعوة الرئيس السيسي لإعادة النظر في آليات عمل المؤسسات الدولية تكتسب أهمية خاصة، في ظل الحاجة إلى بناء نظام دولي أكثر عدالة وتمثيلًا، يمنح القارة الإفريقية مساحة أكبر في صناعة القرار العالمي، ويعكس حجمها ومصالح شعوبها وتطلعاتها التنموية.

وأكد أن تحقيق التوازن داخل المنظومة الدولية يتطلب تطوير آليات صنع القرار، وإتاحة فرص أكثر إنصافًا للدول النامية في التأثير على السياسات الاقتصادية والمالية العالمية، بما يدعم قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق مصالحها الاستراتيجية.

تخفيف الديون وتمويل التنمية.. أولوية لإنعاش الاقتصادات الإفريقية

ولفت نائب الجيزة إلى أن وضع التنمية في صدارة أولويات القارة يتطلب تبني سياسات اقتصادية شاملة تستهدف خلق فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة، والحد من الفقر والفجوات الاجتماعية، مشددًا على أهمية توفير مصادر تمويل تنموي ميسرة ومستدامة، وإعادة تقييم أعباء الديون التي تستنزف موارد الدول وتحد من قدرتها على تنفيذ خطط التنمية.

وأوضح أن توجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية والتصنيع والتعليم يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصادات إفريقية أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، فضلًا عن تعزيز فرص النمو وتحويل ثمار التنمية إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين.

السلام وإعادة الإعمار.. مواجهة جذور الصراعات لا مظاهرها

وشدد مرجان على أن تناول الرئيس السيسي لقضايا إحلال السلام وإعادة الإعمار في الدول المتضررة من النزاعات يعكس أهمية تبني رؤية شاملة للتعامل مع الصراعات، لا تتوقف عند الحلول السياسية أو الترتيبات الأمنية، وإنما تمتد إلى معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في اندلاعها.

وأضاف أن تحقيق الاستقرار المستدام يرتبط بإعادة بناء المؤسسات الوطنية، وتطوير الخدمات الأساسية، وخلق فرص اقتصادية حقيقية، وتوفير مقومات التعافي أمام المجتمعات المتضررة، بما يمنع تجدد الصراعات ويدعم مسارات السلام على المدى الطويل.

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف وتعزيز الشراكات الدولية، بما يدعم الحضور الإفريقي في القضايا العالمية، ويسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية وعدالة لشعوب القارة