تعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها خلال الفترة من الأحد الموافق 22 نوفمبر وحتى الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، في مقدمتها متابعة الأثر التشريعي لقانون استمرار الدورة النقابية الحالية، وبحث أوضاع العمالة غير المنتظمة، ومناقشة مشروع قانون لدعم إنشاء المجمع الصناعي للأجهزة التعويضية، إلى جانب استعراض الإطلاق الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعين يوم الأحد 22 نوفمبر، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 74 لسنة 2026، بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة، والوقوف على أسباب عدم اتخاذ الإجراءات المقررة لإجراء الانتخابات النقابية الجديدة في المواعيد المحددة قانونا، وذلك بحضور حسن رداد إبراهيم، وزير العمل.

بحث آليات حصر العمالة غير المنتظمة وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية

وتواصل لجنة القوى العاملة اجتماعاتها يوم الاثنين 23 نوفمبر، لمناقشة ملف العمالة غير المنتظمة، وبحث آليات حصر هذه العمالة وتسجيل بياناتها رسميا من خلال منصة إلكترونية متخصصة، وتوفير الحماية والرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لها ولأسرها.

كما تتناول المناقشات تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية، والوقاية من مخاطر العمل وإصاباته، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا يوم الاثنين 23 نوفمبر، لمناقشة مشروع قانون بشأن أيلولة بعض المبالغ إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لدعم إنشاء المجمع الصناعي للأجهزة التعويضية.

وتعقد لجنة حقوق الإنسان اجتماعا يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، لاستعراض الإطلاق الثاني للاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026-2031)، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

