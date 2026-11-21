​تعد طبقة “المينا” الغلاف الخارجي الصلب الذي يحمي الأسنان من التسوس والتلف، ورغم أنها أقوى نسيج في جسم الإنسان، إلا أنها قد تتآكل بمرور الوقت بسبب الأحماض والبكتيريا.

ووفقا لما جاء في موقع WebMD، فإن طبقة المينا لا تحتوي على خلايا حية وبالتالي الجسم لا يستطيع إعادة بنائها من جديد إذا تدمرت بالكامل، ولكن يمكنك إعادة تمعدنها وتقوية الأجزاء الضعيفة منها بهذه الخطوات:

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قلل من السكريات والأطعمة الحمضية

​تتغذى البكتيريا الموجودة في الفم على السكريات وتنتج أحماضاً تهاجم مينا الأسنان وتضعفها.

تجنب الإفراط في: المشروبات الغازية، عصائر الفاكهة الحمضية مثل الليمون والبرتقال، والحلويات اللزجة.

​نصيحة عملية: إذا تناولت مشروباً حمضياً، اشربه باستخدام الماصة (الشاليموه) لتقليل ملامسته المباشرة للأسنان، واشطف فمك بالماء بعدها مباشرة.



تناول الأطعمة التي تحمي وتقوي المينا

​يلعب الكالسيوم والفوسفور دوراً أساسياً في معادلة الأحماض في الفم وإعادة المعادن المفقودة إلى سطح الأسنان.

​أفضل الأنواع: الحليب، الجبن، الزبادي، والخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والبروكلي.

​الجبن بشكل خاص يحفز إفراز اللعاب الذي يغسل الأحماض ويحمي الأسنان.



تجنب الإفراط في تنظيف الأسنان بالفرشاة



​تنظيف الأسنان بقوة مفرطة أو استخدام فرشاة ذات شعيرات خشنة يؤدي إلى كشط وتآكل طبقة المينا بمرور الوقت.

​استخدم دائماً فرشاة أسنان ناعمة الشعيرات.

​نظف أسنانك بحركات دائرية لطيفة، وانتظر 30 دقيقة على الأقل بعد تناول الأطعمة الحمضية قبل استخدام الفرشاة (لأن الأحماض تلين المينا مؤقتاً، وتنظيفها فوراً يسبب تآكلها).



استخدم معجون وغسول يحتويا على الفلورايد



​يُعرف الفلورايد بقدرته الفائقة على مقاومة التسوس؛ حيث يرتبط بمينا الأسنان الضعيفة ويعيد بناء بنيتها المعدنية، ما يجعلها أكثر مقاومة للأحماض.

​احرص على استخدام معجون أسنان مدعم بالفلورايد مرتين يومياً.

​يمكنك استشارة طبيب الأسنان حول استخدام غسول فم يومي يحتوي على الفلورايد لتعزيز الحماية.



عالج جفاف الفم واشرب الكثير من الماء

​يُعد اللعاب خط الدفاع الطبيعي الأول للأسنان؛ فهو يغسل بقايا الطعام، ويعادل الأحماض الضارة، ويمد الأسنان بالكالسيوم والفوسفات.

جفاف الفم المزمن يزيد من خطر تآكل المينا بشكل كبير.

​اشرب الماء بانتظام طوال اليوم، ويمكنك مضغ العلكة الخالية من السكر (خاصة التي تحتوي على مادة الزيليتول Xylitol) لتحفيز تدفق اللعاب.

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عالج مشكلة صرير الأسنان



​الضغط المستمر وطحن الأسنان ببعضها أثناء النوم يؤدي إلى تآكل المينا وتكسر أطراف الأسنان.

​إذا كنت تستيقظ بألم في الفك أو صداع، استشر طبيب الأسنان ليصمم لك واقي الأسنان الليلي لحماية أسنانك أثناء النوم.



انتبه لمشاكل المعدة واضطرابات الأكل



​الحالات الطبية التي تسبب ارتجاع أحماض المعدة إلى الفم مثل ارتجاع المريء أو القيء المتكرر تعرض الأسنان لأحماض قوية جداً تدمر المينا بسرعة.

​علاج هذه المشاكل الصحية مع الطبيب المختص خطوة ضرورية للحفاظ على سلامة أسنانك.

