سفيرة رومانيا بالقاهرة تشيد بجهود الرئيس السيسي في إنجاح قمة السلام بشرم الشيخ
شاشات في ميادين المحافظات لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار من الحكومة
وزير الخارجية: أسيوط زرعت فيا الانتماء والوطنية الأصيلة والدم الحامي
بطلب أمريكي.. بريطانيا ترسل قوة عسكرية لغزة لمراقبة وقف إطلاق النار
ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
بعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية .. تعرف على الأسعار والشروط
تحرك عاجل من البنوك قبل صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
دوري أبطال آسيا.. الهلال يتقدم على السد 2-0 في الشوط الأول
نؤيد كل قراراته | بسمة وهبة : مظاهرة في حب الرئيس السيسي ببروكسل
برشلونة يمطر شباك أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا
متوسط سعر الدولار في مصر الآن
الخارجية الأمريكية: الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تنهب الموارد لصالح طهران
طرق طبيعية لعلاج آلام الأسنان

تعد الآم الأسنان من المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار وتزداد بقوة خلال فصل الشتاء .. فكيف يمكن علاجها؟

ووفقا لما جاء فى موقع “pharmeasy ”  نكشف لكم طرق علاج الام الأسنان بمواد طبيعية. 

جل الصبار 

جل الصبار له استخدامات متعددة. فهو يتميز بخصائص مضادة للميكروبات (قاتلة للجراثيم) ومضادة للالتهابات (مخففة للالتهاب) بفضل احتوائه على مركبات نشطة بيولوجيًا، وقد أظهرت دراسة 6 أن جل الصبار يقتل ويزيل البكتيريا ( S. mutans و Lactobacillus spp.) بفعالية ، والمعروفة بدورها في تسوس الأسنان. 

وبهذه الطريقة، قد يحمي جل الصبار الأسنان من التسوس ويمكن استخدامه عن طريق صنع عصير منه وشربه يوميًا كما يمكن استخدامه كمعجون أسنان لتنظيف الأسنان يوميًا للاستفادة من فوائده.

الشاي الأخضر

يتميز الشاي الأخضر بخصائص مضادة للبكتيريا، ويُقال إنه يُقلل من عدد البكتيريا في الفم المُسببة للتسوس كما يحتوي على نسبة عالية من الفلورايد، وهو معدن يحمي الأسنان من التسوس من خلال مساعدتها على استعادة المعادن.

 وقد وجد الباحثون أن الشاي الأخضر يمنع تسوس الأسنان (مضاد للتسوس) في النماذج الحيوانية ويعود ذلك إلى نشاطه المضاد للبكتيريا لاحتوائه على مواد مُعينة ولم تُحسم الدراسات التي أُجريت على البشر، لذا يلزم إجراء المزيد من الأبحاث للوصول إلى استنتاجات قاطعة و يُمكنك تناول الشاي الأخضر كمشروب باستخدام أوراقه أو كيس شاي لتحضير كوب ساخن منه.

