السبب مجهول .. زوج يتخلص من زوجته بعد 120 يوم زواج

قدمت مذيعة صدى البلد الإخباري إيمان عبد اللطيف تفاصيل واقعة المنوفية حيث اختلفت الأقاويل حول سبب مصرع عروس علي يد زوجها بعد 4 أشهر من الزواج بقرية ميت بره بمركز قويسنا في محافظة المنوفية.

يبقي السبب مجهول بعد قيام ايمن بقتل زوجته كريمة صاحبة ال 20 عاما بعد زواج 4 أشهر.

حادث هز قرية ميت بره بمركز قويسنا عقب وصول المباحث لضبط المتهم بقتل زوجته والذي أصبح حديث القرية الذين أكدوا ان الزواج منذ 4 اشهر وكانت حياتهم تسير هادئة ومنهم من اكد ان الزوجة حامل في شهورها الأولى.

قتلها دون رحمة.. هكذا وصف الأهالي مشهد قتل عروس ميت بره بعد أشهر من الزواج حيث تم عقد القران في يوليو الماضي وكانت حياتهم تسير بشكل طبيعي حتي انطلق الصراخ من منزل الزوجين ليعلن ان الزوج قتل زوجته بشكل بشع.

الزوجة كريمة صغيرة العمر جاءت عروس من قرية مشتهر بمركز طوخ في محافظة القليوبية لتبدأ حياتها الزوجية في قرية ميت بره مع عريسها.

تم ضبط المتهم من داخل منزل الزوجية حيث كان يوجد الجثمان وتجري التحقيقات في الواقعة.