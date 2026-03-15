مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

شهدت الحلقة 26 من مسلسل الكينج العديد من التحديات والصراعات فى حياة حمزة وأسرته.

من أبرزها، نجاح حمزة (محمد عادل إمام) فى خداع شقيقه ياقوت (مصطفى خاطر) وأوهمه أنه سلمه السلاح حتى يسترجع ابنه وبالفعل أخذ ابنه ولكن ياقوت اكتشف خدعة حمزة ووضع له برتقال بدلا من السلاح ويقرر ياقوت وروسي وجلال(كمال ابو رية) أن ينتقموا من حمزة.

ويتم القبض على عايدة (انتصار) وتتطلب من ابنها ياقوت ان يساعدها فى الخروج وإلا ستبلغ عنه وتفضحه أمره فى تجارة السلاح.

وعادت هدية (ميرنا جميل) للمخدرات مرة أخرى واكتشفت زمزم (حنان مطاوع) الأمر وبعد أن تتبع حمزة كاميرات المصحة اكتشف ان هدية تقيم عند زمزم ، وقبل ذهابه لها يتعرض لمحاولة اغتيال وتتفجر سيارته ويسقط على الأرض.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة “ام بي سي مصر” عن موعد عرض مسلسل “الكينج” بطولة محمد إمام، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته: ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.