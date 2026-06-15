قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يحذر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية
تراجع البلطي لـ71 جنيها.. وانخفاض الجمبري وقشر البياض | أسعار الأسماك اليوم
أزمة العدادات الكودية تحت قبة البرلمان بحضور وزر الكهرباء و مطالب بوقف السعر الموحد
خارجية النواب: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج متكامل للتعاون العربي
الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا
أهان والديه..ضبط الإبن العاق بتهمه الاعتداء على أسرته بطنطا والنيابة تقرر حبسه
ليس دوكو وحده.. ثنائي مرعب في صفوف بلجيكا أمام منتخب مصر
القاهرة وواشنطن على الطاولة في قمة السبع.. وغياب نتنياهو يلفت الأنظار
بعد إجراء عملية فى المخ.. دعوات أن يتجاوز الفنان محمد مرزبان الساعات المقبلة بسلام
انقسام حاد في إسرائيل.. بن غفير وسموتريتش يصفان اتفاق أمريكا وإيران بـ"الصفقة السيئة"
الدولة وحدها تحمينا.. رئيس لبنان: طريق السلام صعب ونملك الإرادة لتحقيقه
مونديال 2026.. عماد متعب يتصدر قائمة هدافي مواجهات مصر وبلجيكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الإعلان خلال أيام .. قيمة الزيادة في المعاشات 2026؟

زيادة المعاشات2026
زيادة المعاشات2026
رشا عوني

تسود حالة ترقب لموعد الإعلان عن زيادة المعاشات2026، التي من المقرر حسمها رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة قبل صرف معاشات شهر يوليو، الذي سيشمل الزيادة الرسمية، كما أن هناك ترقب لـ النسبة المتوقعة لزيادة المعاشات، وسط تساؤلات عن امكانية أن تصل إلى 20%؟.

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

هل توجد زيادة في المعاشات في 2026؟

من المقرر تطبيق زيادة المعاشات2026 رسمياً في يوليو المقبل، وفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، حيث يترقب المستفيدين وأصحاب المعاشات ، الإعلان رسمياً عن زيادة المعاشات وبدء التطبيق.

زيادة المعاشات أول يوليو

يحمل شهر يوليو المقبل بشرى سارة لأصحاب المعاشات، إذ يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على المعاشات بنسبة تصل إلى 15%، إذا لم يتم الإعلان عن نسبة أخرى، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي ينص على ألا تتجاوز الزيادة السنوية هذه النسبة.

ومن المتوقع أن يستفيد من الزيادة ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنها، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

معاشات يوليو 2026.. موعد الصرف الرسمي وتفاصيل الزيادة المنتظرة | اقتصاد | أسواق للمعلومات
كم الزيادة في المعاشات 2026؟

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسمياً عن نسبة زيادة المعاشات، في ظل مطالبات واسعة بزيادة النسبة لتصل إلى 20%، لكن لم يُصدر أي قرار رسمي حتى الآن يفيد بنسبة محددة لأصحاب المعاشات في الزيادة الجديدة.

الإعلان عن زيادة المعاشات

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنها تعكف حاليًا على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقرّرة لهذا العام، وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عن نسبة الزيادة فور الانتهاء من هذه الدراسات في أقرب وقت ممكن.

الزيادة لا تتجاوز 15%

ووفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن النسبة المقرّرة لزيادة المعاشات لا تتجاوز 15%، لكن ربما تكون أقل من ذلك ، لكن تجرى حالياً دراسات موسعة حول هذا الأمر وحسمه والإعلان عنه خلال أيام، لبدء صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من الآن.

هل ترتفع معاشات شهر يوليو؟

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تُطبق الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات والدراسات المالية اللازمة واعتماد نسبة الزيادة بشكل رسمي.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه خلال شهر مايو الماضي. ونشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد نص التعديل الجديد للمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي ينظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

زيادة المعاشات زيادة المعاشات2026 نسبة زيادة المعاشات موعد تطبيق زيادة المعاشات اخبار المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

الزمالك

التواصل مع فيفا.. بشرى لجماهير الزمالك بشأن قضايا النادي

الرئيس السيسي و محمد بن زايد

قمة مصرية إماراتية.. الرئيس السيسي يستقبل بن زايد اليوم لبحث الملفات المشتركة

ترشيحاتنا

اروبوت Tesla Optimus

الروبوتات تجبر تسلا على إيقاف إنتاج هذه السيارات للأبد

أجهزة كمبيوتر مكتبية

هواوي تطلق أجهزة كمبيوتر مكتبية تعمل بنظام التشغيل HarmonyOS في سبتمبر المقبل

ريد ماجيك 11 إس برو

بميزات احترافية.. إليك أفضل هاتف ألعاب في 2026

بالصور

لتنمية البحيرات والمسطحات المائية..إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم
كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم
كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم

نيللي كريم: لم أعد أبحث عن البطولة المطلقة.. وأرفض استنزاف الممثل في التصوير| حوار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

بدون حقن.. طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد