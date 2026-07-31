مؤشر كوسبي يسجل أفضل أداء يومي في تاريخه بدعم من صعود أسهم الرقائق وارتفاع الأسواق الآسيوية

أنهت أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعاملات اليوم الجمعة على ارتفاع في معظمها، بقيادة انتعاش قوي لمؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، بعد موجة بيع حادة شهدها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 17.9%، مسجلًا أفضل أداء يومي في تاريخه، ليغلق عند 6595نقطة، بينما ارتفع مؤشر كوسداك للشركات الصغيرة بنسبة 11.6% إلى 719.76 نقطة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية.

وصعد مؤشر تايكس التايواني بنسبة 8% إلى 43119 نقطة، بينما ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 4% إلى 64362 نقطة، مع اقتفاء أسهم شركات أشباه الموصلات أثر موجة الصعود القوية التي شهدتها وول ستريت خلال الليلة السابقة.

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي مرتفعًا بنسبة 0.10% عند 8976 نقطة. كما صعد مؤشر سي إس آي 300 الصيني بنسبة 0.85% ليغلق عند 4588 نقطة، بينما استقر مؤشر هانج سنج في هونج كونج دون تغيير تقريبًا خلال الساعة الأخيرة من التداول.