النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

أيام قليلة ويبدأ تطبيق زيادة المعاشات 2026 رسمياً وفقاً لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ويترقب المستفيدون وأصحاب المعاشات، الإعلان بشكل رسمي عن النسبة المقررة لزيادة المعاشات، فهل تزيد على 15%؟.

كم نسبة زيادة المعاشات2026؟

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسمياً عن نسبة زيادة المعاشات، في ظل مطالبات واسعة بزيادة النسبة لتصل إلى 20%، لكن لم يُصدر أي قرار رسمي حتى الآن يفيد بنسبة محددة لأصحاب المعاشات في الزيادة الجديدة.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنها تعكف حاليًا على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقرّرة لهذا العام، وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عن نسبة الزيادة فور الانتهاء من هذه الدراسات في أقرب وقت ممكن.

ووفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن النسبة المقرّرة لزيادة المعاشات لا تتجاوز 15%، لكن ربما تكون أقل من ذلك ، لكن تجرى حالياً دراسات موسعة حول هذا الأمر وحسمه والإعلان عنه خلال أيام، لبدء صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من الآن.

صرف زيادة المعاشات أول يوليو

ويحمل شهر يوليو المقبل بشرى سارة لأصحاب المعاشات، إذ يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على المعاشات بنسبة تصل إلى 15%، إذا لم يتم الإعلان عن نسبة أخرى، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي ينص على ألا تتجاوز الزيادة السنوية هذه النسبة.

ومن المتوقع أن يستفيد من الزيادة ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنها، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

موعد زيادة المعاشات2026

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن زيادة المعاشات السنوية تستحق الصرف في الأول من يوليو من كل عام وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

كما يظل موعد تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ثابتًا، وسيتم صرف الزيادة اعتبارًا من أول يوليو 2026، دون أي تأخير.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026



تصرف معاشات شهر يوليو 2026، لأصحاب المعاشات ابتداء من 1 يوليو المقبل، كما هو المعتاد في صرف المعاشات يوم 1 من كل شهر، وذلك وفقاً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2026



ويستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يوليو 2026 المقبل ابتداءً من يوم 1 يوليو 2026 من خلال الأماكن التالية:

-صرف معاشات شهر يوليو من خلال ماكينات الصراف الآلى للبنوك.



- فيما تصرف معاشات شهر يوليو 2026 عبر منافذ فورى وبـ كارت ميزة.

رابط الاستعلام عن المعاشات



ويمكن للمستفيد من المعاشات الاستعلام عن صرف المعاشات والرقم التأمينى الخاص بالتواصل من خلال الموقع الرسمى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من هنـــــــا.

الموازنة الجديدة والنسبة المتوقعة

و​تتضمن مسودة الموازنة العامة الجديدة للدولة، المعروضة حالياً على طاولة مجلس النواب، مخصصات مالية ضخمة ومستحدثة لحماية الفئات الأكثر احتياجاً وأصحاب المعاشات، فضلاً عن دعم برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".

​وتشير التوقعات والدراسات الاقتصادية المبدئية إلى الملامح التالية للزيادة المرتقبة:

​النسبة المتوقعة: من المرجح أن تصل نسبة الزيادة السنوية إلى 15%، وهي النسبة المعتادة والمحسوبة وفقاً لمعدلات التضخم السنوية لضمان الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.