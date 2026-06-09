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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026
محمد غالي

يبحث اصحاب المعاشات عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026، بالتزامن مع اقتراب بدء عمليات الصرف خلال الأيام المقبلة، ووسط تساؤلات متزايدة بشأن إمكانية تطبيق زيادة جديدة على قيمة الدعم النقدي خلال الفترة المقبلة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لبدء صرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة اعتبارا من 15 يونيو 2026، وذلك لنحو 4.7 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، بإجمالي مستفيدين يقترب من 18 مليون مواطن، ضمن موازنة سنوية تقدر بنحو 54 مليار جنيه.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة بطاقة تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، من خلال الموقع الرسمي للوزارة، حيث يمكن للمستفيد معرفة حالة البطاقة وقيمة الدعم المستحق والجهة التابع لها.

وتظهر نتيجة الاستعلام بيانات المستفيد، ونوع البطاقة "تكافل أو كرامة"، وحالتها سواء كانت سارية أو موقوفة أو مجمدة، مع توضيح أسباب الإيقاف أو التجميد حال وجودها، بالإضافة إلى قيمة الدعم المستحق في حالة سريان البطاقة.

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة 2026

حتى الآن لم تعلن وزارة التضامن الاجتماعي رسميا عن أي زيادة جديدة في قيمة دعم تكافل وكرامة. وكانت آخر زيادة أقرتها الدولة في أبريل 2025 بنسبة 25%، بينما يستمر صرف الدعم حاليا بالقيم المعمول بها وفقا للضوابط المعتمدة.

الفئات المستحقة للدعم

يستهدف برنامج تكافل وكرامة عددا من الفئات الأكثر احتياجا، من بينها الأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوو الإعاقة، والأيتام، والمرأة المعيلة من الأرامل والمطلقات، بالإضافة إلى أطفال الأسر المستحقة الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

تشمل شروط الاستحقاق ألا يكون المتقدم موظفا بالحكومة أو صاحب دخل ثابت، وألا يمتلك أصولا أو ممتلكات تتجاوز الحدود المقررة، مع ضرورة استيفاء الشروط الخاصة بكل فئة، ومنها انتظام الأطفال في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%، وتقديم المستندات الدالة على الإعاقة أو الحالة الصحية للمستحقين.

أسباب إيقاف أو رفض المعاش

من أبرز أسباب رفض طلبات الدعم أو إيقاف صرف المعاش، وجود وظيفة حكومية أو معاش تأميني، وعدم تحديث البيانات، أو امتلاك سيارات أو أراض أو عقارات تتجاوز ضوابط الاستحقاق التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين صرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، ومنافذ فوري، وكروت ميزة، إلى جانب فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في مختلف المحافظات.

ويواصل برنامج تكافل وكرامة دوره كأحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، من خلال تقديم الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا.

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