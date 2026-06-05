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خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة وموعد صرف شهر يونيو 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة وموعد صرف شهر يونيو 2026

معاشات تكافل وكرامة
معاشات تكافل وكرامة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يونيو 2026 لـ الأسر الأولى بالرعاية في الدولة، موضحةً خطوات الاستعلام عن الدعم النقدي إلكترونياً، حيث يعد برنامج «تكافل وكرامة» أحد أكبر برامج الدعم النقدي في مصر، حيث يستفيد منه ملايين المواطنين بمختلف المحافظات، ضمن خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستحقة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يونيو 2026

قررت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يونيو لـ الأسر يوم 15 يونيو 2026، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يونيو 2026

ويصرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يونيو 2026 من الأماكن الآتية، بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام.

ـ ماكينات الصرف الآلي.

ـ مكاتب البريد.

ـ منافذ فوري وكروت ميزة.

ـ فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن شهر يونيو 2026

ويتمكن المواطنون من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن شهر يونيو 2026 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الضغط هــــنــــا.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن شهر يونيو 2026

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط هــــــنـا.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

- يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

- اضغط على كلمة استعلام.

- تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاما.

- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

الفئات المستحقة

ـ ذوى الإعاقة

ـ الطفل (يتيم الأبوين ـ مهجور العائل ـ إبن المطلقه إذا تزوجت ـ إبن المسجون / المسجونة ـ كريم النسب)

ـ المرأة المعيلة ( المطلقة ـ أرملة ـ مهجورة ـ منفصلة ـ زوجة نزيل مراكز الاصلاح ) وأيضا نفس الفئات بدون أبناء.

ـ المسن اكبر من 65 سنة

ـ الأسرالمعالة (أسرة المجند ـ أسرة فقيرة)

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