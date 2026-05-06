هتقبض منين .. موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2026 وخطوات الاستعلام

معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2026
معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2026
خالد يوسف

تصدر معاش تكافل وكرامة، قائمة البحث خلال الساعات الأخيرة، عن موعد صرف مستحقات شهر مايو 2026 وخطوات الاستعلام الإلكتروني، حيث يحرص ملايين المستفيدين على معرفة موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2026، وذلك لتلبية احتياجاتهم المعيشية وتدبير نفقاتهم الأساسية، في ظل سعي المستفيدين لمعرفة التفاصيل الدقيقة دون الحاجة للذهاب إلى الجهات الحكومية.
 

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2026

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من 15 مايو، مع تطبيق نظام الصرف التدريجي على مدار عدة أيام، بهدف تقليل الزحام أمام منافذ الصرف وضمان وصول الدعم بسهولة إلى المستحقين في مختلف المحافظات.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على الدعم، أبرزها:

- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاما.

- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

- ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يصرف معاش تكافل وكرامة، من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصرف الآلي.

- مكاتب البريد.

- منافذ فوري وكروت ميزة.

- فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

- الأسر التي تعاني من الفقر.

- ذوي الإعاقة.

- كبار السن فوق 65 عامًا دون دخل ثابت.

- الأيتام.

- النساء التي تعول «أرامل، مطلقات».

- أطفال المدارس من الأسر المستحقة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــا.
2- اختيار برنامج «تكافل وكرامة»

3- إدخال الاسم رباعيًا بشكل صحيح

4- تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه

5- كتابة رقم الهاتف المسجل

6- الضغط على زر «استعلام»

