الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بدعم إضافي 400 جنيه.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2026

معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2026
معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2026
خالد يوسف

يهتم ملايين المستفيدين بمعرفة آخر موعد لصرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2026، خاصة بعد تطبيق وزارة التضامن الاجتماعي الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها في مايو الماضي، ضمن خطة دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة مايو 2026

من المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر، ويشمل الصرف جميع المستفيدين، بما في ذلك حاملي بطاقات «ميزة»، من خلال ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المعتمدة.

قيمة منحة التموين لشهر مايو 2026

وتُصرف منحة التموين لشهر مايو 2026 في صورة سلع غذائية أساسية بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة، ليستفيد منها نحو 10 ملايين بطاقة، بما يعادل قرابة 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي ذلك بالتوازي مع صرف مقررات التموين عن شهر أبريل، بواقع 50 جنيهًا لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية ما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم الأساسية من السلع المدعمة.

كيفية التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الراغبين في التسجيل التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية وتقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل:

-صورة من بطاقة الرقم القومي

-شهادات ميلاد الأبناء

-وثائق الزواج أو الطلاق إن وجدت

-تقارير طبية في الحالات المرضية

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2026

1) يمكن الاستعلام عن حالة القبول في البرنامج باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــا.

2) ثم اختيار خدمة «الاستعلام».

تقديم الشكاوى والتظلمات

في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات، يمكن التواصل عبر الخط الساخن 1968 أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

شروط الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على الدعم، أبرزها:

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم داخل مصر.

-ألا يقل عمر المستفيد عن 65 عامًا في بعض الحالات.

-عدم الحصول على دخل ثابت من القطاع الحكومي أو الخاص.

-أن يكون من ذوي الإعاقة أو المرضى المزمنين.

-للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم، يجب أن يكون معدل حضور الأطفال لا يقل عن 80%.

-عدم امتلاك المتقدم لأي أراضٍ زراعية أو عقارات.

-ألا يتجاوز الدخل التأميني الشهري 400 جنيه.

خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

BYD
BYD
BYD

ماري ترامب
ماري ترامب
ماري ترامب

لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟

