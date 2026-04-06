الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2026 وخطوات الاستعلام .. شهدت الأيام الآتية من شهر أبريل 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث من قبل المواطنين، خاصة من محدودي الدخل، لمعرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامة، إلى جانب طرق الاستعلام وقيمة الدعم المستحق، في ظل أهمية هذا البرنامج كأحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية التي توفّر دعمًا نقديًا للفئات الأكثر احتياجًا.

ويحرص المستفيدون على متابعة كل ما يتعلق ببرنامج تكافل وكرامة بشكل مستمر، سواء من حيث مواعيد الصرف أو آليات الاستعلام أو شروط الاستحقاق، لما يمثله من مصدر دخل أساسي يساعد في تلبية الاحتياجات المعيشية اليومية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2026 رسميا

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2026 رسميًا اعتبارًا من يوم 15 أبريل، على أن يستمر الصرف تدريجيًا حتى نهاية الشهر، وهو ما يتيح للمستفيدين فرصة الحصول على مستحقاتهم بسهولة دون حدوث تكدس أو ازدحام.

وتأتي هذه الآلية في إطار تنظيم عملية الصرف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف المحافظات، عبر وسائل متعددة تسهل عملية الحصول على المعاش.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2026 بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك عبر مجموعة من الخطوات البسيطة التي تضمن الحصول على البيانات بشكل دقيق.

تبدأ الخطوات بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن المستفيدين، وبعد ذلك يتم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح، ثم الضغط على زر الاستعلام لعرض النتائج.

وتظهر نتيجة الاستعلام متضمنة البيانات الكاملة للمواطن، مثل الاسم والرقم القومي ونوع البطاقة سواء كانت تكافل أو كرامة، بالإضافة إلى حالة البطاقة سواء سارية أو متوقفة، مع توضيح سبب الإيقاف إن وجد، إلى جانب قيمة الدعم المستحق في حالة الاستحقاق.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة في المحافظات

وفرت الجهات المختصة عدة وسائل لصرف معاش تكافل وكرامة، بهدف تسهيل وصول المستفيدين إلى مستحقاتهم دون عناء، حيث يمكن الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي، أو عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المناطق.

كما يمكن الحصول على المعاش من خلال منافذ فوري وكروت ميزة، بالإضافة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهو ما يوفر مرونة كبيرة للمستفيدين في اختيار وسيلة الصرف الأنسب لهم.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

تشمل هذه الشروط أن يكون عمر المتقدم 65 عامًا فأكثر، أو أن يكون من ذوي الإعاقة أو يعاني من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى عدم عمل رب الأسرة أو الزوجة في وظيفة حكومية أو خاصة بدخل ثابت.

كما يشترط عدم امتلاك أصول كبيرة مثل أراضٍ زراعية أو عقارات أو سيارات، مع ضرورة التزام الأسر التي لديها أطفال بانتظامهم في التعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80%، وألا يتجاوز الدخل التأميني الحد المسموح به.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، حيث يشمل الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، وكبار السن غير القادرين على العمل، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة.

كما يشمل البرنامج المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات، إلى جانب الأيتام غير المكفولين، في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

أهمية برنامج تكافل وكرامة في دعم المواطنين

يمثل برنامج تكافل وكرامة أحد أهم برامج الدعم النقدي التي تعتمد عليها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث يسهم في توفير دخل ثابت للفئات الأكثر احتياجًا، ويساعدهم على مواجهة أعباء الحياة اليومية.

كما يعزز البرنامج من مفهوم العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم إلى مستحقيه وفق معايير محددة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

متابعة مستمرة لمواعيد الصرف والاستعلام

يواصل المستفيدون متابعة مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة بشكل دوري، إلى جانب استخدام خدمات الاستعلام الإلكتروني لمعرفة حالة الطلب أو قيمة الدعم.

وتحرص الجهات المختصة على تطوير آليات الصرف والاستعلام بشكل مستمر، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

