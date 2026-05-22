تفاصيل الدولار في البنوك اليوم بعد قرار سعر الفائدة.. العملة الخضراء وصلت لكام؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

أسعار الطماطم
شيماء مجدي

أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن مصر لا تعاني من أزمة حقيقية في إنتاج الطماطم، مشيرًا إلى أن الدولة تُعد خامس أكبر منتج للطماطم على مستوى العالم، بإجمالي إنتاج يتجاوز 6.5 مليون طن سنويًا، تُزرع على مساحة تقارب 500 ألف فدان على مدار العام.

أسعار الطماطم الحالية


وقال أبوصدام، في تصريحات خاصة ل “ صدى البلد”  إن الارتفاعات الحالية في أسعار الطماطم ترجع بالأساس إلى تعدد حلقات التداول بين التجار، فضلًا عن ارتفاع تكاليف النقل وزيادة نسب الفاقد، وهو ما يؤدي إلى تضاعف الأسعار من المزرعة وحتى وصولها إلى المستهلك.


وأوضح نقيب الفلاحين أن سعر الطماطم يخرج من المزرعة حاليًا ما بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، إلا أن انتقالها عبر أكثر من تاجر يرفع السعر بشكل كبير، لتصل في بعض المناطق إلى 40 جنيهًا، وقد تتجاوز ذلك في أماكن أخرى، مؤكدًا أن هذا الأمر يتضمن نوعًا من الاستغلال من بعض التجار.

وأضاف أن هناك عوامل أخرى تتحكم في اختلاف الأسعار، منها جودة المنتج ومكان البيع وتكاليف النقل بين المحافظات، موضحًا أن الطماطم التي يتم نقلها من مناطق الإنتاج إلى القاهرة تختلف تكلفتها عن تلك التي تُباع داخل المحافظات القريبة من مناطق الزراعة.


وأشار أبوصدام إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية يعود إلى تراجع الإنتاجية نتيجة تأثر بعض الزراعات بموجات الحرارة المرتفعة والتقلبات الجوية الأخيرة، والتي تسببت في انتشار عدد من الإصابات والأمراض النباتية مثل الندوات وبعض الآفات التي أثرت على المحصول.

موعد انخفاض أسعار الطماطم


وأكد أن الأزمة مؤقتة ولن تستمر طويلًا، مطمئنًا المواطنين بأن أسعار الطماطم ستشهد تراجعًا واضحًا خلال نحو 25 يومًا مع زيادة إنتاج العروة الصيفية وطرح كميات أكبر بالأسواق.


وأوضح أن أسعار الطماطم للمستهلك قد تعود إلى مستويات تتراوح بين 15 و20 جنيهًا للكيلو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور بشائر العروات الجديدة، رغم تأثر بعض الزراعات المبكرة بارتفاع درجات الحرارة الحادة خلال الأسابيع الماضية.

فوائد الطماطم الصحية


وأشار إلى أنه التقى بعدد من مزارعي الطماطم خلال زيارته الأخيرة لمحافظة كفر الشيخ، حيث أكدوا تأثر جزء من المحصول بالتقلبات المناخية، ما انعكس بشكل مباشر على حجم المعروض بالأسواق خلال الفترة الحالية.

