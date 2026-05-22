تقرير: أمريكا استنزفت نصف مخزون الصواريخ الاعتراضية دفاعا عن إسرائيل

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن مخزون الولايات المتحدة من صواريخ الدفاع الجوي المتقدمة تراجع بشكل ملحوظ، بعد الاستخدام المكثف لهذه الأنظمة خلال عمليات الدفاع عن إسرائيل في الحرب مع إيران.



وبحسب تقديرات نقلتها الصحيفة عن وزارة الدفاع الأمريكية، نشرت واشنطن أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من منظومة “ثاد”، ما يعادل نحو نصف المخزون المتوافر لدى البنتاجون، إضافة إلى أكثر من 100 صاروخ اعتراضي آخر أُطلقت من سفن أمريكية متمركزة شرق البحر المتوسط.



وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن حجم الصواريخ التي استخدمتها الولايات المتحدة فاق ما استخدمته إسرائيل نفسها خلال المواجهة، حيث أطلقت إسرائيل أقل من 100 صاروخ من منظومة “آرو”، إلى جانب نحو 90 صاروخاً من منظومة “مقلاع داود”، استُخدم جزء منها لاعتراض صواريخ وُصفت بأنها أقل تطوراً.



ويثير هذا التراجع في المخزون العسكري الأمريكي تساؤلات داخل الأوساط الدفاعية بشأن جاهزية أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية في حال اندلاع أزمات أو مواجهات جديدة على جبهات متعددة.