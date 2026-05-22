توريد 149 ألف طن قمح للشون والصوامع بسوهاج

أعلن محافظ سوهاج طارق راشد، نجاح مراكز التجميع والصوامع والشون بنطاق المحافظة في استلام 149 ألف طن من محصول القمح الاستراتيجي منذ انطلاق موسم التوريد منتصف شهر أبريل الماضي، مؤكدًا انتظام أعمال الاستلام والتخزين وفق الضوابط.



تأتي هذه الكميات في إطار خطة التوريد المحلية للإمدادات المؤقتة، مشيرا إلى تجهيز 15 موقعًا للتخزين (صوامع، شون، ومراكز التجميع) مخصصة للمحصول من النباتات المزروعة التي تميل نحو 199 ألف فدان.

ويتم صرف المصرف للمزارعين بواقع 2500 جنيه للإردب (درجة نظافة 23.5 قيراط).

ويتم تطبيق المعايير ويجب فحصها وضمان جودة الأقماح الموردة والأبعاد البسيطة غير المطابقة.