لأول مرة في شمال سيناء.. تركيب جهاز تنظيم دائم لضربات القلب لفلسطينيين

أعلن الدكتور عمرو عادل عبدالعال، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة شمال سيناء عن نجاح فريق القسطرة القلبية بمستشفى العريش العام في إجراء تدخل طبي دقيق لتركيب جهاز تنظيم دائم لضربات القلب لحالتين من الأشقاء الفلسطينيين من مصابي غزة، في سابقة هي الأولى من نوعها داخل مستشفيات المحافظة.

وأضاف أن التدخل الطبي جاء بعد تشخيص الحالتين بوجود خلل في النظام الكهربائي للقلب وانقطاع في الضفيرة الكهربائية المسؤولة عن تنظيم ضربات القلب، ما استدعى التدخل العاجل وتركيب جهاز تنظيم ضربات قلب دائم، وذلك تحت متابعة طبية دقيقة ورعاية متكاملة داخل وحدة القسطرة القلبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذا النجاح يأتي ضمن خطة المديرية لتطوير الخدمات الطبية داخل مستشفيات شمال سيناء، وتقديم خدمات جديدة ذات جودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن مستشفيات العريش العام والشيخ زويد ونخل المركزي تشهد دعمًا مستمرًا بالكفاءات الطبية والتخصصات المختلفة، إلى جانب العمل على القضاء على قوائم الانتظار وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة داخل المحافظة.

وأشار إلى استمرار إقبال المواطنين على الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية، في ظل التوسع في تقديم خدمات طبية متقدمة داخل شمال سيناء، مؤكدًا أن صحة المواطن السيناوي تأتي على رأس أولويات خطة العمل.

ووجّه وكيل الوزارة الشكر لفرق العمل الطبية المشاركة، وعلى رأسها إدارة مستشفى العريش العام، وفريق الطب العلاجي، وجميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وخدمات معاونة، تقديرًا لجهودهم في إنجاح هذا التدخل الطبي الدقيق.

ضم فريق العمل بوحدة القسطرة القلبية عددًا من الاستشاريين والأطباء وهيئة التمريض وفريق الأشعة والصيدلة، تحت إشراف مباشر من إدارة المستشفى، بما يعكس تكامل الجهود داخل المنظومة الصحية بمحافظة شمال سيناء.