إصابة 18 شخصا في انقلاب سيارة محملة بالعمالة بالبحيرة

أصيب 18 شخصا بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، قبل قليل، إثر انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق المحطات عند الكيلو 107 بنطاق محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق المحطات عند الكيلو 107، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: وائل مسعود سليم سلطان، 41 عاما، مصاب بكسر بالعمود الفقري والذراعين، قاسم جمعه عويان السعداوي، 53 عاما، مصاب بكسر بالأنف وكسر بالضلوع، محمد قاسم جمعة عويان، 20 عاما، مصاب بكدمات شديدة متفرقة، عبد العزيز عبد الحليم عبدالمعطي، 45 عاما، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، محمد محمد حلمي حبشي، 41 عاما، مصاب باشتباه كسر بالحوض وكدمات بالعمود الفقري، سمير عطيه عبد الفضيل الصيرفي، 45 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات بعموم الجسم، رمضان عبد القادر أنور رمضان، 45 عاما، مصاب بكدمات شديدة بضلوع الجانب الأيمن، ربيع سعيد محمد يوسف، 45 عاما، مصاب باشتباه كسر العمود الفقري، عبد السلام عيد حمودة، 46 عاما، مصاب بكسر بالحوض واشتباه كسر بالساق اليسرى.

كما أصيب كل من: تامر عبد العاطي عبد المولى، 23 عاما، بكدمات وسحجات، صالح خميس فرج، 56 عاما، باشتباه كسر في الساق اليسرى، عبد السلام محمد عوض، 45 عاما، باشتباه كسر بالساق اليسرى وجروح متفرقة بالجسم، محمد عبدالحميد فرج، 55 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم، عبد المجيد سعد فرج، 32 عاما، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، ضيف خميس محمد، 55 عاما، باشتباه كسر بالساق الأيسر، محمود عطية محمود محمود، 42 عاما، بكسر بالساق الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، فتحي عبد الجواد أبو زايدة، 63 عاما، بكسر بالقفص الصدري، إسلام عجيل مستور، 18 عاما، باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وجميعهم مقيمين مركز أبو المطامير، وجارٍ تقديم الإسعافات والرعاية الصحية لهم، وحرر محضر بالواقعة.