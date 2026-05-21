لإجراء أعمال صيانة.. انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين عن مناطق بالبحيرة غدًا

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، تنفيذ أعمال صيانة وفصل التيار الكهربائي بعدد من المناطق التابعة لقطاع شمال البحيرة، غدًا الجمعة الموافق 22 مايو 2026، وذلك ضمن برنامج الصيانة الدورية لتحسين كفاءة الشبكة واستقرار التغذية الكهربائية.

وأوضحت الشركة في مستند حصل القاهرة 24 على نسخة منه، أن فصل التيار سيكون من الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا، ويشمل مناطق: محطة صرف حوش عيسى 1، ومحطة صرف حوش عيسى 2، ومحطة مياه الشرب، والحداد – إنيس دوس – السماكرة، إلى جانب مناطق المصري – الشيخ قاسم – رضوان – كوم صوان.

وأضافت أن أعمال الفصل تتم من خلال هندستي حوش عيسى وأبو المطامير، انطلاقًا من محطة محولات مصرف العموم، مطالبة المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية والمخابز والمصالح الحكومية باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع.