براءة سمر نديم مالكة دار مسنين من تهمة حيازة مواد مخدرة

أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة حكمها بقبول الاستئناف المقدم من سمر نديم، مالكة دار مسنين «زهرة مصر»، على حكم حبسها لمدة 3 أشهر في اتهامها بحيازة مواد مخدرة، وقضت مجددًا ببراءتها من الاتهامات المنسوبة إليها.

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة في القضية رقم 179 لسنة 2025 جنح بدر، بمعاقبة سمر سعد فتحي عثمان، الشهيرة بـ«سمر نديم» مالكة دار «زهرة مصر»، بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ، وتغريمها بالمصاريف الجنائية، مع المصادرة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأنت إلى ثبوت ارتكاب المتهمة للجريمة المسندة إليها، استنادًا إلى أدلة قالت إنها جاءت صحيحة الإجراء وخالية من العوار، ومتسقة مع المنطق والعقل.

وأضافت الحيثيات أن المضبوطات تم ضبطها بشكل قانوني خلال تنفيذ لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي لمأموريتها داخل المنشأة، حيث تم جرد الدار التابعة للمتهمة والعثور على أقراص مخدرة.

كما استندت المحكمة إلى تقرير المعمل الكيميائي، الذي أثبت أن الأحراز المضبوطة تندرج ضمن المواد المدرجة بالجدول الثالث من جداول قانون المخدرات، بما يثبت صحة الاتهام وفقًا لرأي المحكمة.

وأشارت الحيثيات إلى أن الحكم جاء بعد اطمئنان المحكمة إلى سلامة الإجراءات وصحة الدليل، ومن ثم قضت بإدانة المتهمة ومعاقبتها بالحبس مع الشغل والنفاذ.