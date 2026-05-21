مصرع سيدة في حادث مأساوي أمام جامعة حورس بدمياط

لقت سيدة مصرعها وأصيبت أخرى في حادث دهس وقع أمام جامعة حورس على الطريق الدولي بمدينة دمياط الجديدة، بعدما اصطدمت بهما سيارة ملاكي أثناء تواجدهما بالقرب من الطريق الدولى بدمياط الجديده.

كان قد تلقي اللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط ، بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق دمياط- جمصه ، أدى إلى مصرع سيدة وأصابه أخري.

وتبين وفاة السيدة دينا إسلام أبو المعاطي في موقع الحادث متأثرة بإصابتها، فيما أُصيبت السيدة أسماء أيمن بإصابات متفرقة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج .

تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.