بعثة إيران تتقدم بطلبات تأشيرات أمريكا وكندا استعدادا لمونديال 2026

إسلام مقلد

تقدمت بعثة منتخب إيران بالكامل، اليوم الخميس، بطلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى كندا في العاصمة التركية أنقرة، ضمن الاستعدادات الرسمية للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

تقديم طلبات التأشيرة في أنقرة

ووفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”، فقد توجه جميع أفراد البعثة الإيرانية إلى مواعيد التقديم للحصول على تأشيرات الدخول إلى كندا، بينما تقدم عدد من اللاعبين أيضًا بطلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

معسكرات واستعدادات خارجية

ومن المقرر أن تخوض إيران جميع مبارياتها في دور المجموعات على الأراضي الأمريكية ضمن المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبها منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، بينما قد تحتاج إلى الدخول إلى كندا حال تأهلها إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.

وأوضح مسؤول في الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن البعثة بالكامل حضرت مواعيد استخراج التأشيرات في أنقرة، في حين تقدم بعض اللاعبين الذين واجهوا صعوبات سابقة في الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة بطلباتهم مجددًا.

لاعبون محترفون ينضمون في تركيا

وأشار المصدر إلى أن عددًا من اللاعبين المحترفين في الخارج انضموا إلى معسكر المنتخب في أنقرة، قبل الانتقال إلى المعسكر التدريبي في مدينة أنطاليا، ضمن خطة الإعداد النهائية للمونديال.

تنسيق مع الفيفا لتسهيل الإجراءات

وأكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم في وقت سابق أن إجراءات استخراج تأشيرات دخول الولايات المتحدة ستتم داخل تركيا، بعد مشاورات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لضمان تسهيل مشاركة المنتخب في كأس العالم 2026 دون عوائق تنظيمية.

