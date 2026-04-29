«ميناب 168» بمجموعة مصر .. قرار مفاجئ من طهران بشأن منتخب إيران في المونديال

أصدرت طهران قرارًا مفاجئًا بشأن بعثة المنتخب الإيراني المشاركة في كأس العالم 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة بتنظيم مشترك مع كندا والمكسيك، حيث يقع المنتخب الإيراني في مجموعة تضم مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن اللجنة الثقافية الإيرانية الخاصة بكأس العالم 2026 قررت تسمية بعثة المنتخب الإيراني باسم «ميناب 168»، توثيقًا لما وصفته بمجزرة استهدفت مدرسة في مدينة ميناب، وأدت إلى سقوط أكثر من 165 مدنيًا، معظمهم من الأطفال (الفتيات)، وذلك في اليوم الأول من الحرب التي أشارت إليها الرواية الإيرانية.

وذكر التلفزيون الإيراني أن الاجتماع ناقش، إلى جانب تسمية بعثة المنتخب، إعداد حزمة ثقافية تتضمن مواد تشجيعية للجماهير، وإنتاج محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تشكيل فريق عمل خاص بالجماهير لمواكبة فعاليات كأس العالم.