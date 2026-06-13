تسجيل إصابة جديدة بجدري القرود في كراتشي الباكستانية

أكدت السلطات الصحية في إقليم السند الباكستاني تسجيل إصابة جديدة بجدري القرود في مدينة كراتشي، بعدما أثبتت الفحوص المخبرية إصابة رجل يبلغ من العمر 40 عاما بالفيروس، فيما يتلقى العلاج ويخضع للمراقبة في أحد مستشفيات المدينة.

وذكر مسئولون صحيون باكستانيون اليوم السبت، أن المريض لم يسافر مؤخرا إلى الخارج، ما أثار مخاوف بشأن احتمال انتقال العدوى محليا. وأدى تسجيل الحالة الجديدة إلى ارتفاع عدد الإصابات المبلغ عنها في كراتشي إلى 10 حالات، وإلى 35 حالة في إقليم السند منذ بداية العام.

ودفعت التطورات، السلطات الباكستانية إلى تعزيز إجراءات المراقبة والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، فيما تواصل فرق الصحة العامة عمليات تتبع المخالطين ومراقبة الحالات المحتملة.

وأفادت السلطات بأن إقليم السند سجل ما لا يقل عن تسع وفيات مرتبطة بالمرض خلال العام الجاري.